O técnico Leonardo Jardim completou seus primeiros três jogos no comando do Flamengo com um desempenho sólido: 100% de aproveitamento e nenhum gol sofrido. Desde que assumiu o cargo em 4 de março de 2026, substituindo Filipe Luís, o treinador português tem priorizado a observação do elenco, utilizando quase todos os jogadores disponíveis.

Quais jogadores ainda não foram utilizados por Leonardo Jardim?

Apesar da alta rotatividade, apenas quatro atletas do elenco profissional ainda não entraram em campo sob o novo comando. A lista de ausências é composta principalmente por goleiros e jogadores em situações específicas de transição física ou técnica:

Matheus Cunha (goleiro)

(goleiro) Dyogo Alves (goleiro)

(goleiro) De la Cruz (meia em recuperação física)

(meia em recuperação física) Lorran (jovem promessa da base)

A ausência de De la Cruz deve-se exclusivamente ao seu processo de transição física após lesão. É importante notar que essa contagem foca no elenco principal, não incluindo jovens do Sub-20 que integram os treinos de forma ocasional no Ninho do Urubu.

Quem são os atletas com mais minutos em campo?

A análise tática deste início de trabalho revela uma espinha dorsal clara. Cinco jogadores lideram a minutagem e parecem ter conquistado a confiança imediata do técnico português para a estrutura principal da equipe:

Rossi (goleiro titular)

(goleiro titular) Léo Pereira (zagueiro)

(zagueiro) Ayrton Lucas (lateral)

(lateral) Erick Pulgar (volante)

(volante) Jorginho (volante/meia)

Balanço dos primeiros resultados da Era Jardim

A estreia de Jardim foi marcada pela conquista do 40º título do Campeonato Carioca, após um empate em 0 a 0 com o Fluminense e vitória por 5 a 4 na disputa de pênaltis. No Campeonato Brasileiro, a equipe manteve a regularidade defensiva e a eficiência ofensiva sob nova orientação.

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 e o Botafogo por 3 a 0, alcançando a 4ª colocação na tabela com 7 pontos, conforme dados registrados até 14 de março de 2026. Após 270 minutos de futebol oficial, a equipe ainda não foi vazada, consolidando um início defensivo promissor sob o comando do português.