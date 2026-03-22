Em uma tarde de domingo (22) marcada por eficiência ofensiva e emoção até o último segundo, o Vasco derrotou o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino soube capitalizar os erros defensivos do adversário no primeiro tempo para construir sua vantagem. Apesar da rápida resposta tricolor, a equipe carioca garantiu os três pontos graças a uma atuação sólida e a um verdadeiro milagre do goleiro Léo Jardim nos acréscimos da partida.

Início avassalador e falhas punidas

Apoiado por mais de 20 mil torcedores, o time da casa não demorou a impor seu ritmo. Logo aos 8 minutos, após checagem do VAR que validou a posição de Thiago Mendes na origem da jogada, Cuiabano completou de primeira um passe de David para abrir o placar. O gol cedo desestabilizou a zaga gremista, que voltou a falhar aos 34 minutos. Andrés Gómez aproveitou o espaço pela esquerda, Cuiabano cruzou rasteiro e David, que não marcava desde outubro do ano passado, bateu de primeira para ampliar e encerrar seu incômodo jejum pessoal.

A resposta imediata do artilheiro

Quando o cenário parecia caminhar para um domínio absoluto dos mandantes, o Tricolor gaúcho mostrou poder de reação. Apenas três minutos após o segundo gol vascaíno, Nardoni dividiu com a defesa na entrada da área e a bola sobrou limpa para Carlos Vinícius. O artilheiro isolado do Brasileirão não perdoou: fez o giro e soltou uma bomba de canhota para o fundo das redes, anotando seu sétimo gol na competição e recolocando os visitantes no jogo antes do intervalo.

Tensão, chances perdidas e o milagre final

O segundo tempo transformou-se em um duelo de nervos e muito equilíbrio. O Vasco quase marcou um golaço com Andrés Gómez, que colocou a bola entre as pernas de Pavon e chutou rente ao ângulo. Do outro lado, o Grêmio desperdiçou uma chance de ouro aos 22 minutos, quando Enamorado, livre na área após cruzamento de Caio Paulista, finalizou para fora. A pressão visitante se intensificou nos minutos finais, culminando no lance capital do jogo aos 45 minutos: Braithwaite aproveitou uma saída rápida, invadiu a área pela esquerda, cortou para o meio e encheu o pé. Léo Jardim voou no canto direito e espalmou, garantindo a vitória cruz-maltina com uma defesa espetacular.

Com o resultado, o Vasco mantém sua boa fase de recuperação, sobe para a 9ª posição com onze pontos e ganha moral para a sequência do torneio. Na próxima rodada, a equipe carioca viaja para enfrentar o Coritiba. Já o Grêmio, que lamenta as falhas iniciais e as chances desperdiçadas, buscará a reabilitação em um duro confronto contra o Palmeiras.

Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: