A plataforma de streaming Kick anunciou a transmissão do Brasileirão de 2026 para 17 países da América Latina. Assim, o meio será o responsável por exibir ao vivo duas partidas por rodada do Campeonato Brasileiro, em parceria com streamers da região.

A iniciativa parte de um acordo entre a Kick e a 1190 Sports, empresa global de gestão e comercialização de direitos de transmissão. Com isso, Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela terão partidas da competição.

Os streamers La Cobraaa, Teodeliaa, Benitosdr e Agusneta liderarão as transmissões pela plataforma. Nesta linha, Hernán Donnari, CEO e Cofundador da 1190 Sports, afirmou: “Estamos diante de um mundo dinâmico, e abordar os diferentes aspectos do negócio esportivo de forma inovadora faz parte da 1190 Sports.”

Por sua vez, Ethan Wright, Diretor da Kick, destacou: “Não estamos apenas transmitindo futebol, estamos mudando a forma como o mundo o consome. Na Kick, o espectador não é um sujeito passivo diante de uma tela, mas um participante ativo que vive o jogo junto com seus streamers favoritos. Trazer o Brasileirão é a nossa resposta a uma audiência que exige interatividade.”

Atualmente, a 1190 Sports gere os direitos de transmissão internacional da Liga Profissional de Futebol Argentina, do Brasileirão e da transmissão local e internacional da Liga1 do Peru.