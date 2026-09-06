No último sábado, 5, a partida entre Juventude e Atlético-GO, pela Série B do Brasileirão, ficou marcada por mais uma acusação racismo no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo já estava encerrado, quando o goleiro da equipe goiana, Paulo Vítor, discutiu com jogadores do time gaúcho, sinalizando para a torcida atrás do gol que havia defendido. Na sequência, ele mesmo foi até o árbitro Ramon Abatti Abel que, imeditamente, acionou o protocolo antirracismo.

Em entrevista pós-jogo, Júnior Mortosa, gerente de futebol do Atlético-GO, disse que o Paulo Vítor foi chamado de “macaco” por um torcedor que se aproximou do alambrado. “Ele já comunicou ao árbitro, que relatou, chamou o policiamento, fez o gesto de racismo e está na súmula, que ele vai divulgar em breve na CBF”, declarou Mortosa.

Na sequência, torcedores do Juventude vaiaram o protocolo e gritaram “timinho” para a equipe goiana.

Em conversa com o goleiro, as autoridades disseram que tentarão identificar o torcedor racista por meio das câmeras de monitoramento do estádio.

Casos de racismo no Alfredo Jaconi

Esse não é o primeiro caso do tipo relatado no Alfredo Jaconi. O Juventude carrega a marca histórica no futebol brasileiro de ter sido o primeiro clube punido pelo STJD por atos racistas, em novembro de 2005. Na ocasião, torcedores cometeram injúria contra o jogador Tinga, à época no Internacional.

No início deste ano, Marcos Paulo, atacante da própria equipe gaúcha sofreus ofensas racistas vindas de um torcedor jaconero. O suspeito foi detido em flagrante.

No entanto, vale lembrar que a diretoria do Juventude e a maioria dos torcedores do clube repudiam ativamente essas ações. No caso de Marcos Paulo, por exemplo, os próprios apoiadores do time ajudaram a identificar o indivíduo acusado do crime.

“Embora não seja sócio, o torcedor identificado terá seu CPF permanentemente bloqueado para a compra de ingressos para jogos do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. O silêncio e a omissão jamais serão opções diante de qualquer ato de discriminação”, escreveu a gestão alviverde, em postagem sobre a ocorrência no Instagram.