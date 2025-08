Ifab estabelece nova regra do futebol sobre capitães; entenda

Orientação de "apenas capitães" falarem com arbitragem foi ainda mais detalhada por entidade que define normas do jogo; confira

A Ifab (Conselho da Associação Internacional de Futebol) estabeleceu uma nova regra no futebol, divulgada nesta terça-feira, 29. Sobre a orientação de “apenas capitães” conversaram com a arbitragem, a entidade que regula as normas do jogo agora exige uma nominação prévia, caso o capitão seja o goleiro.

A determinação, aprovada no início deste mês, já está em voga. Segundo o texto da International Board, caso o arqueiro seja capitão, um jogador de linha deve ser nominado para conversar com o árbitro ainda antes do sorteio de “campo e bola”.

No entanto, o goleiro capitão e o indicado não poderão conversar com o árbitro juntos em nenhum momento – exceto em interações normais. Em caso de reclamação acintosa, o atleta deve ser advertido com cartão amarelo.

Confira o texto da regra

Respeito e justiça são valores fundamentais do futebol, mas árbitros e outros árbitros são frequentemente submetidos a dissidências verbais e/ou físicas quando tomam decisões. Em casos extremos, os jogadores às vezes correm em direção aos árbitros e os cercam ou os agridem, o que demonstra falta de respeito pelo árbitro, prejudica a imagem do jogo e pode ser intimidador e perturbador.

Uma colaboração mais forte entre o árbitro e os capitães de equipe pode ajudar a incutir justiça e respeito mútuo. Nesse sentido, para que o árbitro possa explicar decisões importantes, somente os capitães poderão se aproximar do árbitro, desde que o façam com respeito e se comportem como tal. Ao mesmo tempo, será responsabilidade de cada capitão garantir que seus companheiros de equipe mantenham uma distância razoável do árbitro e não interfiram na interação entre o árbitro e o(s) capitão(ões) de equipe.

As diretrizes simples a seguir devem ajudar os organizadores de competições que desejam aplicar os princípios de “somente o capitão”.

Diretrizes

As interações normais entre os jogadores e o árbitro são permitidas e continuam importantes (para promover a transparência e evitar possíveis frustrações e conflitos)

Qualquer jogador (incluindo o capitão) que demonstrar discordância por palavra ou ação será advertido (cartão amarelo)

O árbitro explicará, quando apropriado, decisões importantes ao(s) capitão(ões) e/ou ao(s) jogador(es) envolvidos num incidente

Para evitar que os jogadores ataquem ou cerquem o árbitro em situações importantes e após incidentes ou decisões importantes:

apenas um jogador de cada equipe – geralmente o capitão – pode se aproximar do árbitro e, ao fazê-lo, deve sempre interagir de maneira respeitosa: o árbitro pode instruir/encorajar os jogadores (verbalmente ou com gestos) a não se aproximarem deles; os capitães das equipes são responsáveis por ajudar a direcionar seus companheiros de equipe para longe do árbitro; jogadores que se aproximam/cercam o árbitro quando não estão autorizados a fazê-lo podem ser advertidos (cartão amarelo); se apropriado, o árbitro pode atrasar o reinício do jogo para dar tempo ao(s) capitão(ões) de falar com seus companheiros de equipe para explicar uma decisão, exigir comportamento adequado, etc.

A interação com, ou a abordagem de, qualquer jogador que não seja o capitão fica a critério do árbitro, por exemplo, se o jogador cometeu uma infração, sofreu uma falta e/ou está lesionado.

Quando o capitão é o goleiro

Quando o goleiro for o capitão, o árbitro deverá ser informado, o mais tardar no cara ou coroa antes do pontapé inicial, sobre qual jogador será designado para se aproximar do árbitro em vez do goleiro.

Somente o goleiro ou o jogador indicado, não ambos, podem se aproximar do árbitro

Se o jogador nomeado for substituído ou expulso, outro jogador deverá ser nomeado