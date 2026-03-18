Heittor Vinicius, atacante de 18 anos, consolidou sua ascensão ao elenco profissional do Palmeiras em 2026 após superar um ciclo crítico de lesões. A promoção ao time comandado por Abel Ferreira é o resultado direto de uma rigorosa reestruturação física e mental iniciada no final de 2024.

Quais foram os sacrifícios de Heittor Vinicius para subir ao profissional?

A trajetória do atleta foi marcada por uma decisão drástica: Heittor abriu mão integralmente de suas férias em 2025. O período foi utilizado para um tratamento intensivo e preparação física específica, visando encerrar a sequência de problemas musculares que interrompiam seu desenvolvimento na base.

Renovação contratual e blindagem do atleta

Para proteger o jovem talento de investidas externas, a diretoria alviverde renovou o contrato de Heittor Vinicius até dezembro de 2029 — o vínculo anterior expirava em 2027. Natural de Recife, o jogador integra as divisões de base do clube desde 2018, quando chegou à Academia de Futebol aos 11 anos de idade.

Os principais marcos de sua evolução recente incluem:

Superação de lesões sequenciais entre 2024 e 2025;

Destaque técnico e físico na Copinha 2026;

Assinatura de novo contrato longo (até 2029);

Integração imediata ao planejamento de Abel Ferreira para a temporada.

Inspiração em Endrick e estilo de jogo

Dentro de campo, Heittor Vinicius busca espelhar-se em referências de sucesso formadas no clube. O atacante cita abertamente Endrick como sua principal inspiração, focando em desenvolver a mesma explosão física e capacidade de finalização que levaram o ex-palmeirense ao futebol europeu.

Com a confiança da comissão técnica e estabilidade contratual, Heittor representa a continuidade da filosofia do Palmeiras em valorizar atletas resilientes e tecnicamente diferenciados vindos de sua base.