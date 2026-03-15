O Fluminense conquistou uma vitória dramática e importante sobre o Athletico-PR por 3 a 2 na tarde deste domingo, 15, no Maracanã. Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisou suar a camisa para superar um valente Furacão, que jogou com um a menos desde a metade do primeiro tempo.

O gol salvador de Guilherme Arana, já nos acréscimos da etapa final, garantiu os três pontos que colocam a equipe carioca na cola da liderança da competição.

Início frenético e reviravolta tricolor

A partida começou em ritmo acelerado e com os visitantes ditando as ações. Logo aos quatro minutos, Mendoza recebeu pela esquerda, bateu cruzado e contou com um toque na trave para abrir o placar para o Athletico. A resposta carioca, no entanto, foi imediata. Aos oito minutos, após forte pressão na saída de bola adversária, Hércules recebeu pela esquerda e encheu o pé para deixar tudo igual. O cenário do jogo mudou drasticamente aos 27 minutos, quando Bruno Zapelli cometeu falta dura em Samuel Xavier e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho direto. Com um homem a mais, o Fluminense passou a empilhar chances, parando em grandes defesas do goleiro Santos. A insistência deu resultado aos 36 minutos: Canobbio invadiu a área, soltou a bomba e virou o jogo, optando por não comemorar em respeito ao ex-clube.

Furacão resiste e busca o empate heroico

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou administrar a vantagem e matar o jogo. A equipe carioca chegou a carimbar o travessão em um belo chute colocado de Savarino aos nove minutos. Apesar da desvantagem numérica, o time comandado por Odair Hellmann não se entregou e começou a assustar em bolas paradas e contra-ataques.

A valentia paranaense foi recompensada aos 30 minutos. Após cobrança de falta para dentro da área tricolor, Luiz Gustavo subiu mais que a defesa e cabeceou firme para o fundo das redes, empatando o duelo em 2 a 2 e calando momentaneamente o Maracanã.

O golpe de misericórdia nos acréscimos

O empate forçou o técnico Zubeldía a lançar o time ao ataque nos minutos finais, promovendo entradas de jogadores como Ganso e Soteldo. O jogo virou um ataque contra defesa, com o Athletico se defendendo bravamente. Quando o empate parecia selado, a estrela de Guilherme Arana brilhou.

Aos 48 minutos do segundo tempo, o lateral aproveitou uma sobra de bola dentro da área e bateu bonito de canhota para marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, explodindo a torcida presente. Antes do apito final, Acosta ainda perdeu uma chance clara frente a frente com Santos, mas o placar já estava definido.

Com o resultado heroico, o Fluminense chega aos 13 pontos, assume a vice-liderança provisória e ganha moral para o clássico da próxima rodada contra o Vasco, novamente no Maracanã. Já o Athletico-PR, que permanece com um jogo a menos, estaciona no meio da tabela e buscará a reabilitação em casa, quando recebe o Cruzeiro.