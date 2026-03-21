A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 começa oficialmente neste sábado, 21. O jogo de abertura será entre Botafogo-SP e Fortaleza, marcando o início de uma edição com mudanças históricas no regulamento.

Como funciona o novo sistema de acesso e playoffs

A grande inovação da temporada é a implementação de playoffs para definir as vagas de acesso. Apenas os dois primeiros colocados da tabela garantem vaga direta na Série A de 2027.

Os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão confrontos eliminatórios para determinar quem fica com as duas vagas remanescentes. O objetivo é aumentar a competitividade e o interesse do público até as rodadas finais do campeonato.

Quais são os favoritos ao título e ao acesso

O equilíbrio técnico é a marca desta edição. De acordo com análises, Ceará, Sport e Juventude são os principais favoritos. América-MG e Goiás também figuram como fortes candidatos ao G-6.

Além dos veteranos, a competição conta com quatro clubes promovidos da Série C:

Ponte Preta (atual campeã da terceira divisão);

(atual campeã da terceira divisão); Londrina ;

; Náutico ;

; São Bernardo.

Regras de rebaixamento e encerramento do torneio

Diferente do topo da tabela, a zona de rebaixamento segue o critério tradicional. Os quatro últimos colocados (do 17º ao 20º lugar) serão automaticamente rebaixados para a próxima temporada nacional.

A jornada de 38 rodadas tem encerramento previsto para o dia 28 de novembro de 2026. A expectativa é que o novo sistema de G-6 reduza drasticamente o número de equipes sem objetivos claros no meio da tabela.