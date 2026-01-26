A espera acabou para o torcedor. O Campeonato Brasileiro de 2026 dá o seu pontapé inicial nesta quarta-feira, 28 de janeiro, com um clássico do futebol nacional. O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela primeira rodada da competição.

Zubeldía de volta ao comando tricolor

O confronto marca o início da jornada das duas equipes na Série A, que neste ano começa de forma atípica em janeiro seguindo o novo calendário da CBF. O Fluminense aposta no fator casa e no retorno oficial de seu treinador, Luis Zubeldía, ao banco de reservas. O argentino, com contrato até o final de 2026, volta a comandar a equipe à beira do campo após um período afastado por questões de saúde. A expectativa no Rio de Janeiro é de uma equipe propositiva, tentando controlar a posse de bola para somar os primeiros três pontos.

Grêmio busca recuperação após revés no Estadual

Do outro lado, o Tricolor Gaúcho chega ao Maracanã com a missão de demonstrar força logo na estreia. Sob o comando do português Luis Castro, o time busca uma resposta imediata após a derrota para o rival Internacional no Campeonato Gaúcho. Pontuar fora de casa contra um adversário direto é considerado crucial para apagar a má impressão deixada no clássico estadual e iniciar a campanha nacional com o pé direito.

Onde assistir a Fluminense x Grêmio

Devido aos acordos de direitos de transmissão vigentes para 2026, a exibição da partida segue as diretrizes da Liga Forte União (LFU), bloco ao qual o Fluminense (mandante) pertence. O torcedor poderá assistir ao jogo na TV aberta pela Record. No cenário digital, a transmissão será realizada pela CazéTV (YouTube).