O Fluminense recebe o Atlético-MG neste sábado, 21, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. Enquanto os donos da casa lutam para se consolidar no topo da tabela, os visitantes buscam estabilidade para subir na classificação.

Fluminense de olho na liderança

Ocupando a 3ª colocação com 16 pontos, o Tricolor das Laranjeiras faz um excelente início de campanha. Com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota até aqui, a equipe carioca aposta na força de seu mando de campo para somar três pontos cruciais. O objetivo é não deixar os primeiros colocados se distanciarem e seguir firme na briga direta pelo título e por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Galo busca espantar a irregularidade

Do outro lado, o time mineiro chega ao Rio de Janeiro precisando de respostas. O Galo ocupa atualmente a 10ª posição, com oito pontos conquistados em uma campanha de altos e baixos: duas vitórias, dois empates e três derrotas. Pressionado por essa instabilidade, o Atlético precisa de um resultado positivo contra um adversário forte para ganhar confiança. Vencer fora de casa seria o combustível ideal para iniciar uma arrancada na competição e se aproximar do grupo que garante vaga em torneios continentais.

Onde assistir ao vivo

O duelo promete ser um teste de fogo para as pretensões de ambas as equipes neste primeiro turno. Para os torcedores que não puderem comparecer ao Maracanã, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de streaming Amazon Prime Video no Brasil. Para o público internacional, o jogo poderá ser acompanhado pela beIN SPORTS.