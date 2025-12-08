O Flamengo protocolou nesta segunda-feira, 8, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma proposta de padronização dos gramados no país, que inclui o fim dos gramados sintéticos.

No documento, em que cita um projeto “Por um Futebol de Primeiro Mundo”, o Flamengo apresenta a proposta do Programa de Avaliação e Monitoramento da Qualidade de Gramados do Futebol Brasileiro. A proibição dos gramados artificiais é o primeiro ponto citado.

“Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil”, diz um dos trechos. “A preocupação com os gramados artificiais não é exclusiva do Flamengo. Os jogadores, principais protagonistas do esporte, vêm se manifestando publicamente contra o uso desse tipo de superfície em competições de alto nível e, em alguns casos, chegam a se recusar a atuar nesses campos”, prossegue.

Recorde de campos sintéticos na Série A

Com os acessos de Athletico-PR e Chapecoense, a Série A do Brasileirão deve ter ao menos seis campos artificiais em 2026. Palmeiras, Atlético-MG e Botafogo são os outros clubes a adotar o piso. O Vasco ainda deve usar o Nilton Santos, do rival, enquanto reforma São Januário no ano que vem.

A proposta é mais um capítulo na rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que decidiram a Libertadores, com título rubro-negro. A proposta do clube carioca prevê um período de transição para que os clubes possam retirar seus gramados artificiais.

“Considerando que as principais justificativas para o uso de gramados sintéticos são a redução de custos e a realização de shows e eventos, e buscando evitar prejuízos imediatos aos clubes que hoje utilizam esse tipo de superfície, o Flamengo propõe a adoção de um período de transição. A sugestão é que os gramados artificiais sejam substituídos na Série A até o final de 2027 e, na Série B, até o final de 2028, garantindo tempo adequado de adaptação sem comprometer a qualidade esportiva”, diz o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

A nota oficial do Flamengo na íntegra

