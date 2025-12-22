A temporada de futebol brasileiro chegou ao fim com o título do Corinthians na grande final da Copa do Brasil, que rendeu quase R$ 100 milhões aos cofres do Timão e o alçou ao top 5 de times que mais faturaram com premiações em 2025. A lista é dominada pela dupla carioca Flamengo e Fluminense, e conta também com Botafogo e Palmeiras.

Ranking dos clubes que mais faturaram em 2025

1) Flamengo – R$ 418,7 milhões

O Rubro-Negro carioca ficou com o maior faturamento da temporada, impulsionado principalmente pelo título da Libertadores, que rendeu cerca de R$ 177,3 milhões, e pela participação no Mundial de Clubes, com retorno financeiro superior a R$ 147,7 milhões em premiações.

2) Fluminense – R$ 401,1 milhões

Mesmo sem conquistar títulos em 2025, o Tricolor das Laranjeiras garantiu o segundo lugar no ranking graças ao desempenho no Super Mundial de Clubes — onde alcançou as semifinais — e boas campanhas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

3) Palmeiras – R$ 357,6 milhões

O Alviverde também terminou o ano sem taças, mas acumulou um alto valor em premiações com campanhas expressivas nas principais competições, incluindo o Super Mundial de Clubes, onde faturou cerca de R$ 212,4 milhões.

4) Botafogo – R$ 229,8 milhões

O clube carioca fechou entre os quatro mais bem-remunerados com destaque para a participação no Super Mundial de Clubes, mesmo sendo eliminado nas oitavas de final, além da participação na Libertadores e o sexto lugar no Brasileirão.

5) Corinthians – R$ 132,4 milhões

O Timão garantiu lugar no top 5 principalmente por conta da conquista da Copa do Brasil, que rendeu cerca de R$ 97,7 milhões ao clube. Apesar de desempenho modesto em outras competições, o título nacional elevou significativamente seu ganho na temporada.

6) Bahia – R$ 79,7 milhões

7) São Paulo – R$ 77,1 milhões

8) Cruzeiro – R$ 69,4 milhões

9) Vasco – R$ 65,7 milhões

10) Atlético Mineiro – R$ 65,3 milhões