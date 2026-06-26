O presidente do Ceará, João Paulo Silva, afirmou em suas redes sociais que sua filha recebeu uma caixa de chocolate com um explosivo dentro. A caixa também continha uma carta com ataques a ele. O caso foi anunciado na última quinta-feira, 25.
“Hoje aconteceu algo que nunca imaginei que pudesse acontecer. Até onde a política suja foi capaz de chegar. Minha filha recebeu no curso de teatro um ‘presente’ com uma bomba e uma carta com ataques a mim. Ela teve um ataque de pânico”, disse o presidente do clube, em sua publicação.
Nas imagens publicadas pelo presidente, é possível ver uma caixa de chocolates, flores e um papel escrito “FORA JP SAFADO”. Um BO já foi feito e a Polícia Civil informou que apura o crime.
“Esse [é] só mais um que se soma aos vários que já fizeram a mim e à minha família. Eu sou presidente do Ceará. Aguento as porradas, o meu cargo exige isso. Mas mexeram com inocentes. E isso tudo somente pelo poder. Essa covardia não pode ser considerada normal. Já estou tomando as devidas providências legais pra proteger a minha família e o Ceará Sporting Club”, complementou João Paulo.
O Ceará neste momento é o 14º colocado da Série B, a um ponto da zona de rebaixamento. Em meio à crise no futebol, a presidência de João Paulo Silva vem sendo criticada pela torcida do Vozão.