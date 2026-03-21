O Fluminense reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (21), o Tricolor carioca superou o Atlético-MG por 1 a 0, em partida válida pela 8ª rodada da competição, disputada no Maracanã. O gol solitário de Castillo, ainda na primeira etapa, aliado a uma atuação defensiva impecável nos minutos finais, garantiu os três pontos que recolocam a equipe na briga direta pelo topo da tabela, apagando a frustração da derrota na rodada anterior.
Eficiência tricolor e vantagem no placar
O confronto começou estudado, com as duas equipes cadenciando o ritmo no meio-campo. Aos poucos, o time da casa passou a ditar as ações ofensivas. Aos 22 minutos, Savarino já havia assustado o goleiro Everson com um chute que tirou tinta da trave. A superioridade se materializou logo depois, aos 27 minutos. Em uma jogada bem construída pela direita, Canobbio fez um cruzamento na medida para Castillo. Livre na pequena área, o atacante cabeceou firme para o fundo das redes, incendiando a torcida no Maracanã. O Galo tentou responder ainda antes do intervalo, mas parou na primeira grande intervenção de Fábio, que evitou o empate em chute de Victor Hugo.
Pressão mineira e a muralha chamada Fábio
Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou. Precisando buscar sua primeira vitória como visitante no torneio, o técnico Eduardo Domínguez promoveu alterações que empurraram o Atlético-MG para o ataque. O jogo tornou-se tenso e brigado, com o Fluminense apostando nos contra-ataques e se defendendo com unhas e dentes. A reta final da partida transformou-se em um verdadeiro teste para os corações tricolores.
Milagres garantem os três pontos
Aos 38 minutos da etapa final, o Galo teve a chance de ouro com Hulk, mas o zagueiro Jemmes salvou a bola de forma heroica, quase em cima da linha. O drama atingiu seu ápice nos acréscimos. Aos 50 minutos, após bela troca de passes do ataque mineiro, Cuello cruzou da esquerda e encontrou Reinier livre na área. O meia finalizou com endereço certo, mas o veterano goleiro Fábio operou um verdadeiro milagre, garantindo o triunfo por 1 a 0.
Com o resultado, o Fluminense chega aos 16 pontos, encosta na ponta da tabela e ganha moral para a sequência da temporada. Já o Atlético-MG permanece com 8 pontos, estacionado na parte inferior da classificação, e segue sem vencer longe de seus domínios no Brasileirão.