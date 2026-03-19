O Vasco protagonizou uma das partidas mais emocionantes do Campeonato Brasileiro de 2026 na noite desta quarta-feira, 18. Em clássico disputado no Maracanã, o Cruzmaltino reverteu uma desvantagem de dois gols para vencer o Fluminense por 3 a 2, com o gol da consagração saindo nos acréscimos.
O resultado apaga um início desastroso, coroa a resiliência da equipe sob o comando de Renato Gaúcho e afasta o time da zona de rebaixamento, enquanto impede o rival tricolor de assumir a vice-liderança da competição.
Início desastroso e domínio tricolor
O roteiro do jogo parecia caminhar para um pesadelo vascaíno logo no primeiro minuto. Após uma saída de bola errada do volante Hugo Moura, Lucho Acosta serviu Canobbio, que saiu livre e não perdoou na saída de Léo Jardim. O Fluminense controlou as ações da etapa inicial, explorando o nervosismo do adversário e criando as melhores chances, enquanto o Vasco esbarrava em um forte bloqueio defensivo.
A superioridade da equipe de Luiz Zubeldía se traduziu em um golpe que parecia fatal logo no início do segundo tempo. Aos 9 minutos, em um contra-ataque letal com troca de passes envolvente, Lucho Acosta pisou na bola e Hércules acertou a gaveta para ampliar a vantagem tricolor para 2 a 0.
Quando o cenário parecia irreversível, o Vasco encontrou forças para reagir rapidamente, mudando a narrativa do clássico. Apenas quatro minutos após sofrer o segundo gol, Nuno Moreira aproveitou um rebote de escanteio e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Fábio, recolocando o time da casa na partida.
O jogo ganhou ares de drama e ficou aberto. O Fluminense quase jogou um balde de água fria na reação cruzmaltina aos 25 minutos, quando Paulo Henrique Ganso aproveitou uma sobra na área e carimbou o travessão. O lance desperdiçado custaria muito caro ao Tricolor das Laranjeiras.
A reta final do jogo foi marcada por pura tensão e superação. O atacante Spinelli, que havia entrado no segundo tempo, sofreu um forte choque de cabeça com Castillo, precisou de atendimento médico e voltou a campo com uma touca de proteção.
Foi justamente ele, o “guerreiro mascarado” da noite, que subiu livre na segunda trave aos 42 minutos para escorar o cruzamento perfeito de Cuiabano e empatar o duelo, incendiando as arquibancadas.
O Maracanã pulsou, e a pressão vascaína se tornou insustentável para a defesa do Fluminense. Aos 49 minutos dos acréscimos, a consagração definitiva: Rojas cruzou da esquerda e Thiago Mendes apareceu no meio da área para testar firme, decretar o 3 a 2 e fazer o estádio explodir na comemoração da virada.
Com o apito final, o Vasco confirma seu bom momento e ganha fôlego essencial na luta contra o fundo da tabela da Série A. Já o Fluminense lamenta os erros defensivos na reta final e desperdiça a chance de colar na liderança do torneio, estacionando na classificação.