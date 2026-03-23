O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, dirigiu fortes críticas à arbitragem após o empate do Timão por 1 a 1 contra o Flamengo neste domingo, 22, em duelo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Segundo o treinador, em declarações publicadas pelo site ge, erros decisivos interferiram diretamente no resultado da partida.

Um dos lances citados pelo treinador foi a não marcação de um pênalti a favor de seu time na partida. No segundo tempo do confronto, conforme registrou o portal, André, do Corinthians, recebeu uma bola na área em uma cobrança de escanteio e, ao tentar finalizar, se enroscou com Ayrton Lucas, do Flamengo. Segundo o técnico, o árbitro Rodrigo Pereira de Lima deveria ter marcado a penalidade.

“A penalidade não marcada foi um absurdo. Não ser avaliada pelo árbitro de vídeo é pior ainda. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro, procuramos o gol a todo custo, a todo momento, fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo”, comentou o treinador.

O treinador também criticou a arbitragem em outros jogos do Brasileirão. “[…] não temos 60 minutos (de bola rolando) em nenhuma das partidas jogadas. Também já tivemos expulsões em que tentamos segurar e o jogo não correu como deveria. É um fato que temos que dar uma atenção especial. Isso está tirando o brilhantismo das partidas”, disse.