Neste sábado, 1º, o Joinville anunciou a contratação de Diego Souza como novo técnico. Aos 41 anos, o ex-jogador, com passagens marcantes por grandes clubes brasileiros como o Grêmio e Palmeiras, terá a primeira experiência no cargo.

O ex-atleta encerrou a carreira nos gramados em 2024 e, desde então, vinha se preparando para a transição para a área técnica. Como jogador, era conhecido pela versatilidade e gols decisivos, e agora ele busca replicar o sucesso na nova função.

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Contexto do JEC e próximos compromissos

Diego Souza é o quarto técnico do Joiville na temporada, na qual a equipe disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e foi eliminado na primeira fase.

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O próximo compromisso da equipe será a Copa Santa Catarina, com a possível estreia do novo comandante marcada para 30 de agosto, em um confronto contra o Marcílio Dias, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

Projeto esportivo e reforços para o elenco

Segundo o Globo Esporte, a chegada de Diego Souza faz parte de um projeto esportivo mais amplo, liderado pelo empresário Eduardo Uram. O plano prevê mudanças significativas no departamento de futebol do JEC, incluindo a contratação de um novo executivo de futebol, Diego Hydalgo, e a chegada de pelo menos dez novos jogadores para reforçar o elenco. Os salários desses atletas serão custeados diretamente por Uram, sinalizando um investimento robusto na reestruturação da equipe.

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