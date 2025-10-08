Cuiabá x Novorizontino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Série B

Em confronto direto pelo G-4 da Série B, Cuiabá e Novorizontino se enfrentam na Arena Pantanal. Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação.

A 31ª rodada do Brasileirão Série B de 2025 promete fortes emoções com um confronto direto na briga pelo acesso. Nesta quarta-feira, 8, o Cuiabá recebe o Novorizontino na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília). Separadas por apenas um ponto na tabela, as equipes fazem um ‘jogo de seis pontos’ que pode ser decisivo para as pretensões de subir à elite do futebol brasileiro.

Como chegam as equipes?

Jogando em casa, o Dourado aposta na sua excelente fase para entrar no G-4. A equipe mato-grossense ocupa a 7ª posição com 46 pontos e defende uma impressionante invencibilidade de nove partidas na competição, vindo de um empate em 1 a 1 com o Paysandu. Para o duelo, o técnico Eduardo Barros não poderá contar com o lateral Mateusinho, suspenso, e o meio-campista Calebe, que se recupera de lesão.

O time paulista, por sua vez, busca a reabilitação para se firmar na zona de acesso. Ocupando a 6ª colocação com 47 pontos, o Novorizontino tropeçou nos últimos dois jogos, com uma derrota para a Chapecoense (1 a 0) e um empate com o Vila Nova (1 a 1). Vencer fora de casa é fundamental para a equipe abrir vantagem sobre um concorrente direto e recuperar a confiança na reta final do campeonato.

Onde assistir Cuiabá x Novorizontino ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli; Nino Paraíba, Bruno Alves, Guilherme Mariano e Max; Patrick de Lucca, Denilson e David Miguel; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Waguininho (Pablo Dyego). Técnico: Enderson Moreira.

