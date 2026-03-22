Com a troca de comando no Santos, o técnico Cuca e o atacante Gabigol voltaram a se encontrar. O reencontro oficial ocorreu no CT Rei Pelé no dia 20 de março, marcando o início da quarta passagem do treinador pelo clube. A dupla retoma a parceria exatos oito anos após o sucesso obtido na temporada de 2018, quando o jogador atingiu o auge técnico.

O histórico de sucesso da dupla em 2018

Na primeira vez em que trabalharam juntos, o atacante viveu um dos momentos mais prolíficos de sua carreira no Peixe. O jogador foi o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro de 2018, balançando as redes 18 vezes na competição nacional.

Os números daquela temporada fundamentam o otimismo da torcida santista para este novo ciclo:

27 gols marcados em 53 partidas oficiais na temporada;

Artilharia da liga nacional;

Protagonismo absoluto no sistema ofensivo montado pelo treinador.

Por que Gabigol desfalca o Santos na estreia de Cuca?

Apesar da expectativa pelo reencontro nos gramados, a reestreia da dupla terá de esperar. Cuca assume o comando técnico oficialmente em 22 de março de 2026, em partida contra o Cruzeiro. No entanto, o camisa 10 é desfalque confirmado para este compromisso específico.

O atacante de 29 anos pertence ao clube mineiro e está no litoral paulista por empréstimo até o fim de 2026. Por força de uma cláusula contratual de empréstimo, o atleta não pode enfrentar sua equipe de origem, o que impossibilita sua escalação no primeiro jogo do novo comandante.

Bastidores da contratação e estrutura financeira

Cuca, atualmente com 62 anos, foi anunciado em 19 de março para substituir Juan Pablo Vojvoda. Esta é a sua quarta experiência à frente do Alvinegro Praiano.

O salário mensal de Gabigol é de R$ 2,5 milhões, valor que é dividido entre as diretorias santista e cruzeirense. A gestão do Santos aposta que a experiência de Cuca será o diferencial para potencializar o desempenho do atacante, buscando repetir o impacto técnico visto há quase uma década no clube.