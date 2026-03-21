O Corinthians recebe o Flamengo neste domingo, 22, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O clássico nacional é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete fortes emoções, colocando frente a frente duas equipes com ambições importantes neste início de competição. No último duelo entre os times, o Timão conquistou a Supercopa do Brasil sobre o Fla.

O momento do Timão

Sob o comando de Dorival Júnior, o time da casa busca consolidação. Atualmente na 9ª colocação com nove pontos, o Alvinegro tem uma campanha de altos e baixos, somando duas vitórias, três empates e duas derrotas em sete jogos. Analisando o recorte recente, a equipe vem de uma sequência irregular. Jogar diante de sua torcida em Itaquera será fundamental para tentar encurtar a distância para o pelotão de elite da tabela.

Rubro-Negro em alta

Do outro lado, o visitante chega embalado. Dirigido por Leonardo Jardim, o clube carioca ocupa a 4ª posição com 13 pontos em seis jogos disputados e mira a liderança. A campanha sólida de quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota reflete o bom momento da equipe, que tem um jogo a menos em relação a alguns adversários. O desafio agora é manter o ritmo forte mesmo atuando longe de seus domínios.

Onde assistir e arbitragem

Com a promessa de um duelo tático interessante, a partida terá no apito o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Os torcedores que não puderem comparecer à Neo Química Arena terão diversas opções para acompanhar o confronto. A transmissão ao vivo será realizada pela Record (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube/streaming) e Premiere (pay-per-view).