O Corinthians confirmou que não contará com o goleiro Hugo Souza e o meia André Carrillo para o confronto diante do Fluminense. A partida, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre em 1º de abril de 2026, no Maracanã.

A decisão da diretoria e comissão técnica baseia-se na inviabilidade logística. Ambos os jogadores estarão em campo por suas seleções nacionais no dia 31 de março, menos de 24 horas antes do apito inicial no Rio de Janeiro, o que impede a recuperação física adequada.

Logística impede retorno de atletas da Data Fifa

O planejamento do departamento de futebol prioriza a integridade do elenco. O curto intervalo entre os jogos internacionais e o compromisso do clube tornaram a escalação da dupla impraticável para o duelo no Brasileirão.

Situação de Hugo Souza na seleção brasileira

Convocado para a seleção brasileira para a vaga do lesionado Alisson, Hugo Souza estará em Orlando, nos Estados Unidos. O goleiro enfrenta a Croácia no dia 31 de março, o que inviabiliza sua presença no Maracanã no dia seguinte em condições competitivas.

Compromisso de André Carrillo com o Peru

O meia André Carrillo defenderá a seleção do Peru em um amistoso contra Honduras, realizado em Madri, na Espanha, também no dia 31 de março. O desgaste de um voo transatlântico e a necessidade de controle de carga física foram determinantes para o veto do jogador.

Desfalques e planejamento de Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior precisará ajustar a equipe titular com ausências significativas. Além da dupla na Data Fifa, o Timão não terá Raniele (suspenso) e Memphis Depay (lesionado). A estratégia visa evitar lesões por excesso de carga em um momento crítico da temporada.