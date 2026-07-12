Neste domingo, 12, o Corinthians foi ao campo do Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná, enfrentar a equipe do Cascavel, em amistoso de intertemporada, durante a pausa para a Copa do Mundo. Em jogo de teste, o Timão ficou apenas no 1 a 1 contra a equipe da casa, gols do volante Matheus Pereira, pelo lado alvinegro, e do lateral-direito Cleiton, pela Serpente.
O jogo
Apesar do 0 a 0 na primeira etapa, o Cascavel assumiu as ações da partida, por meio da velocidade do atacante colombiano Palacios. Enquanto isso, o Corinthians parecia fora de ritmo e demorou a engrenar, o que aconteceu quando a equipe colocou a bola no chão. Ao final da primeira etapa, o clima esquentou devido lances mais fortes. No entanto o ábritro consegiu contornar os ânimos.
Já no segundo tempo, o time alvinegro inaugurou o marcador com Matheus Pereira. O volante aproveitou bola desviada pela defesa do Cascavel para, de primeira, estufar as redes. No entanto, quase 10 minutos depois, foi a vez da equipe paranaense tirar o zero do placar após bobeira da zaga do Timão. Cirilo aproveitou derrapada de Charles e levantou na área para o lateral-direito Cleiton deixar tudo igual.
Próximo compromissos
O Corinthians volta a campo já pelo Campeonato Brasileiro no dia 23 de junho, às 19h30, contra o Remo, na Neo Química Arena.
Já o Cascavel não tem nenhum jogo oficial agendado após o amistoso contra o Timão. A equipe paranaense encerrou recentemente participação no Campeonato Brasileiro Série D, quando foi desclassificada pelo Marcílio Dias. O foco agora é na preparação para a Copa Paraná, que tem início previsto para o final de agosto.