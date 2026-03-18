O Corinthians oficializou na última terça-feira, 17, a assinatura de um novo contrato de patrocínio com a PX, empresa que atua nos setores de transporte e tecnologia. A marca passará a ocupar a parte traseira do calção do uniforme alvinegro, reforçando o portfólio comercial do clube.

Detalhes financeiros e duração do contrato

O vínculo entre o clube e a PX tem duração de um ano, com validade prevista até março de 2027. De acordo com informações publicadas pelo Ge, o acordo renderá aproximadamente R$ 4 milhões anuais aos cofres do Timão.

A estreia da nova marca no uniforme ocorreu de forma antecipada no último domingo, 15. A logomarca da PX foi estampada no clássico contra o Santos, realizado na Vila Belmiro, que terminou empatado em 1 a 1.

Impacto nas metas comerciais de 2026

A chegada da PX é uma peça estratégica para que a diretoria atinja a meta de R$ 255 milhões em arrecadação com patrocínios nesta temporada. O clube busca consolidar todas as propriedades comerciais do uniforme para garantir o equilíbrio financeiro da instituição.

Além deste novo parceiro, o Corinthians mantém outros acordos relevantes em seu portfólio:

Esportes da Sorte: Patrocinador máster com contrato até o fim de 2029, gerando R$ 150 milhões fixos por ano.

Patrocinador máster com contrato até o fim de 2029, gerando R$ 150 milhões fixos por ano. Estratégia de marketing: O foco do departamento comercial é preencher espaços secundários para maximizar a receita total.

A movimentação sinaliza o esforço da gestão em manter o fluxo de caixa saudável, utilizando a alta visibilidade do clube para atrair empresas de tecnologia e serviços relevantes ao mercado.