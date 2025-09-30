  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Brasileirão

Com Diniz, Vasco tem boa média de gols e bom 2º turno

Após início instável, trabalho do treinador emplacou boa fase, aliviou situação na tabela e já tem invencibilidade de sete partidas

Publicado por: Guilherme Azevedo em 30/09/2025 às 15:14 - Atualizado em 30/09/2025 às 15:14
Com Diniz, Vasco tem boa média de gols e bom 2º turno
Fernando Diniz comanda o Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

O Vasco visita o Palmeiras, nesta quarta-feira, 1º, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete jogos, o Cruzmaltino vive o melhor momento da temporada, na primeira boa fase da equipe após a chegada de Fernando Diniz.

Contratado em maio, o técnico teve um início difícil. Na parte baixa da tabela do Brasileirão, ainda acabou eliminado da Copa Sul-Americana.

A má fase, porém, teve fim no momento decisivo de 2025. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, passou pelo Botafogo e deu início a uma sequência sem derrotas, com quatro empates e três vitórias.

Os êxitos, todos pelo Campeonato Brasileiro, ajudaram a equipe a respirar contra o rebaixamento. O Vasco, atualmente, ocupa a 12ª posição da competição, com 30 pontos somados, oito a mais do que o Juventude, 17º colocado.

Luis ROBAYO / AFP

Diniz comanda o Vasco em situação de recuperação – Luis ROBAYO / AFP

O segundo turno vascaíno é o segredo do oxigênio a mais na luta contra o descenso. Em seis partidas, foram 11 pontos somados, o que dá ao time de Fernando Diniz o posto de quinta melhor campanha do returno.

Além disso, desde que Diniz assumiu o Vasco, foram 31 gols marcados em 17 jogos disputados. Apenas o Flamengo, atual líder, balançou mais as redes nesse período, somando 33 gols.

Os números de Diniz no Vasco

29 jogos

9 vitórias

11 empates

9 derrotas

43 gols marcados

36 gols sofridos

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Brasileirão em janeiro: as mudanças da CBF para o novo calendário do futebol

Mais lidas

Série C e Série D: entenda os novos formatos das competições

Mais lidas

Copa do Brasil: como será a nova versão do torneio em 2026

Mais lidas

Mundial sub-20: do que a seleção brasileira precisa para se classificar

Mais lidas

Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app