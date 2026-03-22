O Remo protagonizou uma tarde inesquecível para seus torcedores neste domingo, 22, no Estádio Mangueirão, em Belém. Em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul saiu atrás no placar, mas buscou uma virada espetacular para golear o até então invicto Bahia por 4 a 1.

O resultado não apenas tirou apenas um peso das costas da equipe paraense, que ainda não havia vencido na competição, como também encerrou um incômodo jejum de 32 anos sem vitórias na elite do futebol nacional.

O susto inicial e o empate no apagar das luzes

O confronto começou com o roteiro que a tabela sugeria. O Tricolor de Aço, embalado no G4, impôs seu ritmo e controlou as ações iniciais. A superioridade se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Kike Olivera e Erick tabelaram pela direita e cruzaram na medida para Everaldo, de cabeça, abrir o placar. O gol, no entanto, serviu para acordar os donos da casa.

O jogo ganhou contornos dramáticos no fim da primeira etapa quando o goleiro Ronaldo, do Bahia, sofreu uma grave lesão no braço após grande defesa e precisou ser substituído por João Paulo. Aproveitando os longos acréscimos e o momento de instabilidade do adversário, o Remo foi para o abafa e foi recompensado aos 53 minutos, com um chute potente de Vitor Bueno que decretou o empate antes do intervalo.

Do pênalti defendido ao golpe fatal

A volta para o segundo tempo foi eletrizante. Logo aos 3 minutos, Yago Pikachu acelerou pela direita, Zé Ricardo ajeitou e Gabriel Taliari aproveitou o rebote de João Paulo para virar o jogo. O Mangueirão pulsava, mas o Bahia teve a chance de ouro para empatar aos 7 minutos, quando Erick Pulga sofreu pênalti. Foi então que brilhou a estrela de Marcelo Rangel.

O goleiro remista se esticou no canto direito e espalmou a cobrança de Luciano Juba. A máxima do futebol ‘quem não faz, toma’ puniu os baianos de forma imediata. Apenas dois minutos após a defesa heroica, Taliari tabelou com Vitor Bueno e tocou na saída do goleiro para fazer 3 a 1, levando a torcida ao delírio.

Goleada consolidada e alívio na tabela

Com a vantagem confortável e o adversário atordoado, o Remo passou a administrar o jogo, enquanto o Bahia tentava, sem sucesso, diminuir o prejuízo com substituições ofensivas. Aos 37 minutos, a cereja do bolo: Alef Manga fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Jajá, que havia acabado de entrar, empurrar para as redes e transformar a vitória em goleada.

O apito final confirmou um resultado histórico. Com os três pontos, o Remo respira na luta contra o rebaixamento e ganha moral para o restante da temporada, quebrando uma marca negativa que perdurava desde 1994. Já o Bahia conhece sua primeira derrota no torneio, mas permanece na parte de cima da tabela, precisando juntar os cacos após um apagão no segundo tempo.