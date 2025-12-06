Em uma partida movimentada e repleta de alternativas, o Flamengo e o Mirassol empataram por 3 a 3 neste sábado, 6, no estádio José Maria de Campos Maia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o título já garantido e as principais estrelas a caminho de Doha para a Copa Intercontinental, o Rubro-Negro apostou em seus garotos, que corresponderam com intensidade.

Do outro lado, o Mirassol, quarto colocado e classificado para a Libertadores, conseguiu terminar sua primeira temporada na elite sem derrotas em casa: foram 12 vitórias e sete empates.

Com isso, o Mirassol repetiu um feito alcançado por apenas três clubes: Atlético-MG (2021), Fortaleza (2024) e Flamengo (2019 e 2025).

Mirassol em casa no Campeonato Brasileiro 2025

Mirassol 1 x 1 Fortaleza – 2ª rodada

Mirassol 4 x 1 Grêmio – 4ª rodada

Mirassol 2 x 2 Atlético – 6ª rodada

Mirassol 2 x 1 Corinthians – 8ª rodada

Mirassol 1 x 0 Sport – 11ª rodada

Mirassol 3 x 0 Santos – 15ª rodada

Mirassol 1 x 1 Vitória – 17ª rodada

Mirassol 3 x 2 Vasco – 18ª rodada

Mirassol 1 x 1 Cruzeiro – 20ª rodada

Mirassol 5 x 1 Bahia – 22ª rodada

Mirassol 2 x 0 Juventude – 24ª rodada

Mirassol 1 x 1 RB Bragantino – 26ª rodada

Mirassol 2 x 1 Fluminense – 13ª rodada

Mirassol 3 x 1 Internacional – 28ª rodada

Mirassol 3 x 0 São Paulo – 29ª rodada

Mirassol 0 x 0 Botafogo – 31ª rodada

Mirassol 2 x 1 Palmeiras – 33ª rodada

Mirassol 3 x 0 Ceará – 35ª rodada

Mirassol 3 x 3 Flamengo – 38ª rodada

Como foi Mirassol 3×2 Flamengo

O jogo começou em ritmo acelerado, com as duas equipes buscando o ataque sem medo. O Flamengo abriu o placar logo aos 8 minutos. Após uma tabela rápida, Wallace Yan desviou na trave e Douglas Telles, atento, conferiu o rebote para as redes. A resposta do time da casa não demorou. Aos 13 minutos, Chico Kim aproveitou uma ajeitada de calcanhar de Felipe Jonatan e fuzilou o goleiro Dyogo Alves, empatando a partida.

A partida seguiu aberta, com chances para ambos os lados. O Flamengo retomou a vantagem aos 31 minutos com um golaço de Guilherme. O meia recebeu na entrada da área e acertou um tirombaço na gaveta, sem chances para o goleiro Walter. No entanto, o Mirassol mostrou resiliência e buscou a igualdade novamente antes do intervalo. Aos 39, Alesson recebeu cruzamento preciso de Chico Kim — destaque da etapa inicial com gol e assistência — e deixou tudo igual no Maião.