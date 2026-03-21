O confronto entre São Paulo e Palmeiras, o Choque-Rei, é um dos clássicos mais disputados do Brasil. Historicamente, as equipes apresentam números muito próximos em vitórias e gols.

Neste sábado, 21, os times se encontram pela oitava rodada do Brasileirão, no MorumBis.

Como surgiu o nome Choque-Rei no futebol?

A denominação surgiu na década de 1940, quando ambos os clubes dominavam o cenário estadual. O termo se consolidou pela vanguarda administrativa e técnica das duas instituições na capital paulista.

O jornalista Tommaso Mazzoni cunhou o termo para descrever a excelência que as equipes apresentavam. Naquela época, o embate decidia quem era a maior força técnica de São Paulo, estabelecendo um padrão de organização que perdura até hoje.

Qual o retrospecto geral do clássico paulista?

A contagem do Choque-Rei é equilibrada, mas diferente para palmeirenses e são-paulinos.

A contagem são-paulina coloca um total de 354 jogos, com 122 vitórias para o Palmeiras, 116 para o São Paulo e 116 empates. Pelo retrospecto calculado pelo Palmeiras, são 364 jogos, com 124 vitórias alviverdes e 120 tricolores, com 120 empates.

A diferença entre as duas contagens é explicada porque o São Paulo não contabiliza partidas válidas pelo Torneio Início.