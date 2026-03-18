A Chapecoense recebe o Corinthians nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente duas equipes que buscam afirmação e maior regularidade neste início de competição.

O desafio do Verdão do Oeste em casa

Sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, a equipe catarinense ocupa a 12ª colocação na tabela, com seis pontos. Com uma campanha marcada por empates — uma vitória, três igualdades e uma derrota —, a Chape tenta usar o apoio de sua torcida para dar um salto na classificação. O time encara o jogo como uma decisão para se afastar da zona de perigo e começar a mirar uma vaga na Copa Sul-Americana. A comissão técnica deve apostar em uma marcação forte e transições rápidas para surpreender o adversário.

Timão busca consistência para encostar no G-6

Do outro lado, o time paulista, dirigido por Dorival Júnior, chega a Santa Catarina na 8ª posição, com oito pontos conquistados. A campanha alvinegra até aqui contabiliza duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O objetivo do clube é engatar uma sequência positiva para se aproximar do pelotão de frente e entrar na zona de classificação para a Libertadores. A imprensa paulista cobra um futebol mais convincente, e uma vitória fora de casa é considerada fundamental para dar tranquilidade ao trabalho do treinador.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto promete ser tenso e muito disputado, com ambas as equipes precisando do resultado. A arbitragem ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio (GO), árbitro do quadro da FIFA. Para os torcedores que não puderem comparecer à Arena Condá, a partida terá transmissão exclusiva para o Brasil através do serviço de streaming Amazon Prime Video. Internacionalmente, o jogo poderá ser acompanhado pela Azteca Deportes, no México, e pelo Canal del Futbol, no Equador.