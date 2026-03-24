A CBF está em fase avançada de implementação do sistema de impedimento semiautomático para o Campeonato Brasileiro de 2026. Fornecida pela Genius Sports, a tecnologia já foi instalada em três estádios e passou pelo primeiro teste prático em março deste ano.

Quais estádios já possuem a tecnologia instalada?

Até 21 de março de 2026, a infraestrutura necessária foi concluída na Neo Química Arena (Corinthians), no Couto Pereira (Coritiba) e na Arena da Baixada (Athletico). O cronograma previa que as instalações em São Januário (Vasco) e na Arena MRV (Atlético-MG) fossem finalizadas em 23 de março.

O primeiro teste oficial em ambiente de jogo ocorreu no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, realizado em 22 de março na Neo Química Arena. A meta da entidade é equipar 27 estádios que recebem partidas da Série A e da Copa do Brasil.

Como funciona o sistema de câmeras e iPhones?

Diferente de sistemas anteriores, a solução adotada utiliza uma rede de 28 aparelhos iPhone 17 Pro instalados estrategicamente sob a cobertura dos estádios. Esses dispositivos capturam imagens em resolução 4K com uma taxa de 100 quadros por segundo (fps), permitindo um rastreamento preciso dos jogadores e da bola.

Dados técnicos da implementação

Total de estádios alvo: 27

Dispositivos por estádio: 28 iPhones

Taxa de captura: 100 fps

Custo estimado do projeto: R$ 40 milhões

Quando a tecnologia será usada oficialmente?

Apesar do avanço técnico, a CBF ainda não definiu uma data para a utilização oficial e generalizada do sistema para tomadas de decisão da arbitragem. De acordo com informações da CBF, cada praça esportiva exige um período de calibração e testes que pode durar até quatro meses.

Houve um ajuste no cronograma original, que projetava o início da operação para a primeira rodada do campeonato em janeiro de 2026. O investimento de R$ 40 milhões visa cobrir cerca de 410 jogos por temporada, buscando elevar o padrão de agilidade e transparência do futebol brasileiro.