O técnico Mano Menezes anunciou nesta segunda-feira, 16, sua primeira lista oficial no comando da Seleção Peruana. O meia-atacante André Carrillo, do Corinthians, é um dos principais nomes convocados para os amistosos da Data Fifa de março, contra Senegal e Honduras, nos dias 28 e 31 de março, que serão disputados na Europa. A data base da 9ª rodada do Brasileirão está marcada para o dia 1º de abril e o meia pode perder a partida contra o Fluminense pelos jogos da seleção.

Compromissos da seleção peruana na Europa

A equipe peruana disputará dois amistosos preparatórios em solo europeu. O primeiro desafio será contra Senegal, no dia 28 março, no Stade de France, em Paris. O segundo confronto ocorre em 31 de março contra Honduras, no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, na Espanha.

Esta convocação marca o início de um ciclo de reconstrução para o Peru, que terminou em 9º lugar nas Eliminatórias e não se classificou para a Copa do Mundo de 2026. A federação aposta na experiência de Mano Menezes para renovar o elenco e buscar competitividade internacional.

Impacto logístico e desfalque no Corinthians

Carillo pode se tornar um desfalque do Timão para a partida contra o Fluminense, que tem data base para o dia 1º de abril pela Campeonato Brasileiro. O intervalo de poucos dias entre o amistoso na Espanha e o compromisso no Brasil dificulta a utilização do meia. A CBF ainda vai confirmar o dia e o horário do jogo.

Além do tempo de recuperação reduzido, o desgaste da viagem transatlântica é um fator determinante para a comissão técnica alvinegra. Com ascensão do menino do Terrão, André, e novas contratações para o setor, Carrillo vem alternando entre a equipe titular e reserva de Dorival Júnior na atual temporada.

O papel de Carrillo no novo ciclo

Aos 34 anos, Carrillo é um dos pilares de experiência na lista de Mano Menezes. Com 104 partidas e 12 gols marcados pela seleção, o jogador deve liderar o grupo neste novo momento. Veja alguns números do meia na atual temporada: