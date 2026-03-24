O atacante Carlos Vinícius consolidou-se como a peça mais utilizada pelo técnico Luís Castro no Grêmio em 2026. Conforme reportado pelo site ge, o jogador participou de todas as 19 partidas disputadas pelo clube neste ano, sendo 16 como titular. Nestes jogos, o centroavante soma 1.453 minutos em campo.
Quando titular, o jogador atuou por, no mínimo, 70 minutos por jogo aproximadamente. No Brasileirão, o centroavante foi titular em todas as partidas, mas no estadual foi diferente. Pelo Gauchão, iniciou no banco de reservas quando Luís Castro escalou times alternativos, todos na primeira fase: contra São José, Guarany e Juventude.
Além da regularidade física, o centroavante lidera a artilharia da equipe com 11 gols marcados. Destes, cinco foram anotados durante a campanha do título estadual e outros seis no início do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, inclusive, é o artilheiro isolado da competição.
Ranking de jogadores mais utilizados por Luís Castro (por minutos)
Atrás de Carlos Vinícius, a lista de jogadores mais acionados mostra uma base titular bem definida pela comissão técnica. A continuidade tem sido fundamental para o entrosamento do time, que já balançou as redes 34 vezes no ano.
- Carlos Vinícius – 19 jogos (16 como titular) – 1.453 minutos
- Weverton – 15 jogos (15 como titular) – 1.350 minutos
- Noriega – 14 jogos (12 como titular) – 1.155 minutos
- Viery – 12 jogos (12 como titular) – 1.035 minutos
- Marlon – 13 jogos (12 como titular) – 1.030 minutos
- Pavon – 14 jogos (11 como titular) – 1.021 minutos
- Arthur – 12 jogos (11 como titular) – 989 minutos
- Amuzu – 16 jogos (13 como titular) – 988 minutos
- Gustavo Martins – 11 jogos (8 como titular) – 784 minutos
- Willian – 16 jogos (6 como titular) – 703 minutosFonte: ge