O atacante Carlos Vinícius consolidou-se como a peça mais utilizada pelo técnico Luís Castro no Grêmio em 2026. Conforme reportado pelo site ge, o jogador participou de todas as 19 partidas disputadas pelo clube neste ano, sendo 16 como titular. Nestes jogos, o centroavante soma 1.453 minutos em campo.

Quando titular, o jogador atuou por, no mínimo, 70 minutos por jogo aproximadamente. No Brasileirão, o centroavante foi titular em todas as partidas, mas no estadual foi diferente. Pelo Gauchão, iniciou no banco de reservas quando Luís Castro escalou times alternativos, todos na primeira fase: contra São José, Guarany e Juventude.

Além da regularidade física, o centroavante lidera a artilharia da equipe com 11 gols marcados. Destes, cinco foram anotados durante a campanha do título estadual e outros seis no início do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, inclusive, é o artilheiro isolado da competição.

Ranking de jogadores mais utilizados por Luís Castro (por minutos)

Atrás de Carlos Vinícius, a lista de jogadores mais acionados mostra uma base titular bem definida pela comissão técnica. A continuidade tem sido fundamental para o entrosamento do time, que já balançou as redes 34 vezes no ano.