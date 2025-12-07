No encerramento do Brasileirão 2025, o Grêmio cumpriu sua missão com autoridade absoluta. Mesmo atuando fora de casa, na Ilha do Retiro, o Tricolor Gaúcho não tomou conhecimento do já rebaixado Sport e aplicou uma goleada de 4 a 0 neste domingo, 7. Com dois gols de Carlos Vinícius e um domínio tático completo, a equipe de Mano Menezes carimbou sua vaga para a próxima Copa Sul-Americana, afundando ainda mais o rival pernambucano na lanterna da competição.

Contra-ataques letais constroem a vitória

A partida começou com um cenário enganoso, onde o Sport tentou pressionar nos minutos iniciais, obrigando o goleiro Gabriel Grando a trabalhar em finalizações de Cariús e Pedro Augusto. No entanto, a fragilidade defensiva dos donos da casa logo foi exposta. O Grêmio, letal nas transições, abriu o placar aos 28 minutos com Carlos Vinícius, que finalizou de primeira após um rápido contra-ataque.

O gol desestabilizou completamente o time pernambucano. Apenas três minutos depois, em nova escapada em velocidade, Edenílson serviu Carlos Vinícius, que não perdoou e ampliou. O massacre do primeiro tempo foi selado aos 39 minutos: Pavón, que havia acabado de entrar, cruzou na medida para Gustavo Martins cabecear e fazer o terceiro, calando a Ilha do Retiro.

Passeio e administração do resultado

Na volta do intervalo, o Grêmio não deu margem para qualquer reação. Logo aos 3 minutos da etapa final, Cristaldo aproveitou uma envolvente troca de passes dentro da área para marcar o quarto gol. A partir daí, o jogo se transformou em um treino de luxo para os gaúchos.

Com o Sport entregue e sem forças para reagir, o Tricolor apenas administrou a posse de bola, “cozinhando” o jogo até o apito final. O resultado consolida a recuperação gremista na reta final do campeonato, garantindo o calendário internacional, enquanto o Sport inicia seu planejamento para a Série B após uma campanha esquecível.

