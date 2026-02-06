Após o Fair Play Financeiro e o anúncio de profissionalização da arbitragem, a CBF vai discutir novas pautas. De acordo com apuração do portal Ge, a entidade vai estudar a diminuição no número de rebaixamentos e de acessos na Série A do Brasileirão. Em reunião nesta quinta-feira, 5, a CBF informou os clubes da Série B sobre as novas discussões.

Nas últimas temporadas, presidentes de diferentes clubes da Série A levantaram a discussão sobre a redução no número de rebaixados. No ano passado, inclusive, aconteceu uma reunião na qual o tema foi colocado em pauta, quando Ednaldo Rodrigues ainda era presidente da CBF. Atual mandatário da entidade, Samir Xaud e membros da diretoria da CBF anunciaram que vão conversar a fundo sobre o tema.

Os presidentes dos clubes que defendem a redução do número de rebaixamentos avaliam que três times devem cair ao invés de quatro. Essa diminuição, porém, implica em apenas três acessos da Série B. Novas reuniões devem acontecer em breve para debater o assunto.

A quantidade de times rebaixados no Brasileirão permanece igual desde 2004, um ano após o início da era dos pontos corridos. Naquele ano, contudo, o campeonato contava com 24 times, mas seguia o modelo de quatro rebaixados à Série B. Em 2006, a Série A passou a ter apenas 20 times, o que se mantém até hoje.

Além da redução no número de rebaixamentos e de acessos, a CBF pretende discutir outros assuntos. O uso do gramado sintético nos estádios e a possível diminuição na quantidade de estrangeiros por partida são outros temas em análise.