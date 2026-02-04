Com o início de mais uma edição de Brasileirão, muitos veteranos continuam brilhando em campo por suas equipes. A equipe com a maior média de idade na competição, incluindo apenas jogadores utilizados, é o Flamengo com 29,6, enquanto a com menor média é o Vasco com 24,5.

O nome mais velho da competição não podia ser outro: Fábio, com 45 anos, segue quebrando recordes após recordes de número de partidas em todos os torneios. Em 2024, o goleiro já havia superado Zé Roberto como o jogador com mais idade a atuar no campeonato, quando o ídolo de Fluminense e Cruzeiro tinha 43 anos.

Na sequência, Hulk, com 39 anos e seis meses, é o segundo jogador mais velho do campeonato. Mesmo com idade avançada, o ídolo atleticano segue sendo a maior esperança da equipe, que foi reformulada neste ano sob o comando de Sampaoli. Marcelo Lomba, experiente goleiro reserva do Palmeiras, fecha o top-3 com também 39 anos.

Gabriel Mercado é o quarto da lista, com 38 anos e dez meses. Zagueiro de Copa do Mundo com a Argentina, Mercado vai para a sua sexta temporada no Internacional e é o jogador mais antigo no elenco colorado. Osvaldo, ponta do Vitória, é o quinto colocado. No clube desde 2022, o jogador teve uma passagem marcante pelo São Paulo, quando conquistou a Sul-americana de 2012.

Confira o Top 15 de atletas mais velhos do Brasileirão 2026: