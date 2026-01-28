Em meio à crise financeira, o Botafogo luta para tentar solucionar problemas que também afetam o seu futebol. O principal deles, o transfer ban da Fifa, vem impedindo o Glorioso de inscrever reforços para o fim do Carioca e o Brasileirão de 2026. Entenda o caos do vivido no Alvinegro e as tentativas judiciais realizadas.

Há pouco mais de dois anos em processo de recuperação extrajudicial com credores da associação, de acordo com o Ge, agora o Botafogo e a SAF do clube pretendem fazer um pedido de caráter judicial e para as dívidas feitas pela gestão Textor.

Neste momento, o valor da dívida da SAF é de pelo menos R$ 1,5 bilhão, com R$ 700 milhões sendo de curto prazo. A intenção do clube é colocar os débitos em um plano de pagamento de médio prazo, que será apresentado aos credores dentro da complexa briga entre Ares e Eagle — a primeira é o fundo credor da segunda, que não tem mais Textor como seu comandante.

Em dezembro de 2023, o associativo do clube e a Companhia Botafogo entraram com o pedido de recuperação extrajudicial. A 1ª Vara Empresaria do Rio foi favorável ao pedido e suspendeu as execuções contra o Glorioso com prazo de 90 dias para a apresentação de um plano de pagamento.

Com base nas regras de recuperação judicial, o Botafogo, caso tenha o pedido aceito, não pode realizar pagamentos aos credores fora do escopo processual.