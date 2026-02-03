A segunda rodada do Campeonato Brasileiro reserva um confronto de tricolores que promete agitar a parte de cima da tabela logo no início da competição. Nesta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, o Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola às 19h (de Brasília).

Situação das equipes

O duelo tem peso significativo para as ambições iniciais de ambos os clubes. Tanto baianos quanto cariocas venceram em suas estreias e somam três pontos cada. O objetivo na Fonte Nova é manter os 100% de aproveitamento para garantir um lugar no pelotão de frente e construir uma base sólida para a longa disputa das 38 rodadas.

Bahia aposta na força da Fonte Nova

O Esquadrão de Aço chega para o confronto ocupando a 4ª colocação na tabela após uma vitória convincente na abertura. Sob o comando de Rogério Ceni, o time aposta no fator local e no apoio da torcida para manter o ímpeto vitorioso.

O trabalho de Ceni é visto como um projeto de consolidação do clube na elite do futebol nacional. Para este início de temporada, a estratégia envolve a manutenção da base tática e a observação de jovens talentos. Sem desfalques confirmados, a equipe deve ir a campo com força máxima.

Fluminense sob o comando de Zubeldía

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras desembarca em Salvador na 5ª posição. O técnico Luis Zubeldía, recém-chegado ao clube, tem a missão de manter o alto nível competitivo dos últimos anos e fazer a equipe performar bem longe do Rio de Janeiro.

Assim como os anfitriões, o Fluminense não reportou ausências significativas. A expectativa é de um time organizado, buscando implementar as ideias do treinador argentino, seja explorando contra-ataques ou controlando a posse de bola para pontuar fora de casa.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Bahia e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).