O Bahia mostrou a sua força para buscar o empate em 1 a 1 contra o Fluminense nesta quinta-feira, 5, pela segunda rodada do Brasileirão. O Tricolor carioca foi superior na primeira etapa e saiu na frente com John Kennedy, mas as mudanças promovidas por Rogério Ceni surtiram efeito: Kike Olivera igualou o marcador. A reta final ganhou ares de drama com a expulsão do atacante Dell, obrigando os donos da casa a segurarem o ponto precioso com um jogador a menos.

Domínio carioca

Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense iniciou a partida controlando as ações e a posse de bola, que chegou a 60% na primeira etapa. O time carioca explorava bem os erros de saída de bola do adversário. O Bahia, apostando nos contra-ataques, assustou primeiro com Erick Pulga e Jean Lucas, obrigando o goleiro Fábio a trabalhar. No entanto, a eficiência estava do lado visitante.

Aos 19 minutos, a superioridade técnica se transformou em vantagem no placar. John Kennedy tabelou com Nonato, invadiu a área e tocou com categoria na saída do goleiro Ronaldo para fazer 1 a 0. O gol desestabilizou momentaneamente o time baiano, que viu o adversário criar outras oportunidades e controlar o ritmo até o intervalo, sob vaias tímidas da torcida local devido aos erros de passe.

Empate baiano

O segundo tempo trouxe um Bahia mais agressivo. Logo no início, Acevedo soltou uma bomba de fora da área que explodiu no travessão, anunciando a mudança de postura. Percebendo o momento, o técnico Rogério Ceni promoveu alterações cruciais, colocando Kike Olivera e Sanabria em campo. A estratégia funcionou.

Aos 77 minutos, Sanabria avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. O experiente goleiro Fábio saiu mal da meta, falhando na interceptação, e a bola sobrou limpa para Kike Olivera empurrar para as redes e explodir a Fonte Nova. O empate premiou a insistência do Tricolor de Aço, que cresceu de produção e passou a encurralar os visitantes.

Expulsão e resistência final

Quando a virada parecia questão de tempo, o cenário mudou drasticamente. O jovem atacante Dell, que havia acabado de entrar, desperdiçou uma chance clara aos 81 minutos e, pouco depois, se envolveu em um lance polêmico. Após revisão do VAR, o árbitro identificou uma agressão do jogador no rosto de Freytes e aplicou o cartão vermelho direto.

Com um a menos, o Bahia se fechou na defesa para segurar o ímpeto final do Fluminense, que tentou pressionar com Guilherme Arana e Lima, mas sem sucesso. O empate mantém a invencibilidade do Bahia na temporada. Na próxima rodada, o time baiano visita o , enquanto o Fluminense terá um clássico contra o .