Avaí x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Avaí e Volta Redonda se enfrentam pela Série B em um duelo de opostos na tabela. Confira onde assistir, horário e as prováveis escalações do confronto.

Em um confronto de opostos na tabela do Campeonato Brasileiro Série B, Avaí e Volta Redonda se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h (de Brasília), no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida, válida pela 31ª rodada, é crucial para as ambições de ambas as equipes na reta final da competição.

Momento das equipes na Série B

Jogando em casa, o Avaí busca encerrar uma sequência de duas derrotas para se afastar de qualquer risco na parte inferior da tabela. Ocupando a 11ª posição com 40 pontos, o Leão da Ilha vive um momento de instabilidade, com campanha de 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Um resultado positivo é fundamental para trazer tranquilidade ao clube e à torcida.

Para o Volta Redonda, a partida tem contornos dramáticos. Na 18ª posição com 31 pontos, o time carioca está na zona de rebaixamento e luta desesperadamente para garantir sua permanência. Sem vencer há dois jogos, a equipe precisa de uma vitória a qualquer custo para seguir sonhando em se manter na segunda divisão.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Avaí, Vinicius Bergantin, deve escalar a equipe com: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber. O time da casa tem uma lista considerável de desfalques por lesão, incluindo Del Piage, Andrey, Quaresma e Gabriel Dias, além do atacante Alef Manga, que segue afastado.

Já o Volta Redonda, comandado por Rogério Corrêa, deve ir a campo com: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson e Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau. A principal ausência é o meia-atacante Lucas Chávez, convocado para a seleção da Bolívia.

Onde assistir Avaí x Volta Redonda

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

