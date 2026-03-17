O Atlético-MG recebe o São Paulo nesta quarta-feira, 18, às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos na competição: enquanto os donos da casa lutam para se afastar da zona de rebaixamento, os visitantes defendem a liderança invicta.

A situação do time mineiro neste início de torneio é delicada. Ocupando a parte de baixo da tabela com apenas cinco pontos conquistados em seis rodadas, o Galo flerta perigosamente com a zona de rebaixamento.

A campanha até aqui registra uma vitória, dois empates e três derrotas. A partida na Arena MRV é vista como crucial para iniciar uma reação no campeonato e afastar a crise. A comissão técnica busca soluções para a falta de consistência, e jogar com o apoio da torcida será fundamental para a equipe tentar uma virada de chave na temporada.

Do outro lado, o cenário é de pura empolgação. O Tricolor paulista chega a Minas Gerais ostentando a primeira colocação isolada, com 16 pontos. A equipe está invicta no campeonato, somando impressionantes cinco vitórias e um empate.

O confronto é uma oportunidade de consolidar a liderança e provar que a equipe tem força para brigar pelo título. O desafio agora é manter o alto nível de atuação fora de casa, testando sua solidez contra um adversário que necessita desesperadamente de reabilitação.

O duelo de opostos terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal Premiere, no pay-per-view.