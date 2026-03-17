Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, 18, às 19h30 (de Brasília). A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição nacional.

O Furacão entra em campo buscando se firmar na parte de cima da tabela. Com sete pontos conquistados até o momento, a equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann aposta no fator casa e no apoio da torcida para ganhar consistência.

Apesar de apresentar um bom volume ofensivo neste início de torneio, o time paranaense tem focado em melhorar o aproveitamento das finalizações para garantir resultados positivos e encostar no pelotão de elite.

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo. A equipe mineira ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos somados e nenhuma vitória registrada. Sob o comando de Tite, o elenco lida com forte pressão para reverter o retrospecto negativo.

Um dos principais desafios da comissão técnica tem sido corrigir a queda de rendimento do time na etapa final das partidas, fator determinante para a atual posição na tabela. Um triunfo fora de casa é considerado fundamental para iniciar uma reação e afastar a crise da Toca da Raposa.

Na TV aberta, a transmissão será feita pela Record. Na TV fechada, o jogo estará disponível no Premiere, via pay-per-view. Pela internet, a CazéTV transmite o duelo no YouTube.