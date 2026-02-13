Reforço mais caro da história do Palmeiras, custando 25 milhões de euros, Jhon Arias foi apresentado pelo Verdão para a sequência da temporada. Em entrevista de apresentação realizada nesta sexta-feira, 13, o colombiano disse ter recusado o Flamengo em respeito ao Fluminense, seu ex-clube.

“Todo mundo sabe que pelo respeito que tenho ao Fluminense, recusei uma oferta do Flamengo, um rival direto, um clube com uma rivalidade diferente para o Fluminense”, declarou Arias.

A transferência do colombiano causou revolta na torcida do Fluminense, porque o jogador havia prometido seis meses atrás, antes de ir ao Wolverhampton, da Inglaterra, que voltaria ao Brasil para defender o Tricolor Carioca.

“Eu tô muito feliz de estar aqui, acho que o Palmeiras me dá tudo o que eu preciso, tudo o que um atleta precisa, para brigar por títulos e estar em um alto escalão”, completou o jogador.

O Palmeiras inscreveu Arias no Campeonato Paulista, mas com um curto prazo para a partida de domingo, contra o Guarani, o meia deve estrear apenas no mata-mata da competição.