A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou a eleição dos melhores técnicos do mundo no ano de 2025. A lista conta com Abel Ferreira, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, justamente no top 10 dominado por europeus.
De acordo com o ranking, Luis Enrique foi o melhor técnico da temporada. O espanhol voltou a trabalhar após hiato e foi campeão da Champions League com o PSG, em título inédito da equipe francesa. O top 3 ainda conta com o italiano Maresca, campeão da Conference pelo Chelsea, e também o alemão Hansi Flick, do Barcelona.
Na disputa entre Palmeiras e Flamengo, melhor para o lado alviverde. O técnico Abel Ferreira ficou à frente de Filipe Luís, na 9ª colocação. O treinador rubro-negro, inclusive, é o único nome não europeu entre os melhores.
A lista ainda conta com Kompany, Arteta, Conte, Inzaghi e Xabi Alonso. São três nomes espanhóis e três italianos, além de um alemão, um belga, um brasileiro e um português.
Lista de melhores técnicos do mundo em 2025
1) Luis Enrique (Espanha) – PSG
2) Enzo Maresca (Itália) – Chelsea
3) Hansi Flick (Alemanha) – Barcelona
4) Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern de Munique
5) Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal
6) Antônio Conte (Itália) – Napoli
7) Simone Inzaghi (Itália) – Inter de Milão / Al-Hilal
8) Xabi Alonso (Espanha) – Bayern Leverkusen / Real Madrid
9) Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras
10) Filipe Luís (Brasil) – Flamengo