A média de público de todas edições do Brasileirão; veja lista

A maior competição do futebol nacional já teve momentos de auge, queda e retomou boa taxa de ocupação recentemente; confira

A presença do torcedor nas arquibancadas sempre foi um retrato da força do futebol brasileiro. Entre recordes históricos e estádios vazios, a média de público do Campeonato Brasileiro reflete transformações do país, da euforia das décadas de 1970 e 1980 à recuperação recente, impulsionada por arenas modernas e clubes estruturados.

O auge do século passado ocorreu em 1983, quando a média chegou a 22.953 pagantes por jogo, marca que se manteve como maior número por quatro décadas. O ponto mais baixo veio em 2004, com apenas 7.556 torcedores por partida.

Já em 2023, o Brasileirão registrou 26.502 pagantes de média, estabelecendo novo recorde desde que as contagens foram iniciadas (1967). Em 2024, o número se manteve alto, com 25.781 por jogo, confirmando o reencontro do público com o torneio.

Os contextos em cada período

A década de 1970 e o início dos anos 1980 representam a era de ouro das arquibancadas, em que o Brasil vivia período de orgulho após o tricampeonato da Copa do Mundo. Dessa forma, com o futebol em alta na cultura popular, estádios como o Maracanã, o Mineirão e Morumbi recebiam multidões.

Porém, com a crise econômica do fim dos anos 1980, a violência nos estádios e o avanço das transmissões televisivas, o público começou a se afastar. O esvaziamento foi progressivo e culminou em 2004, o pior ano da série histórica. O torcedor se distanciou das arquibancadas, e o Brasileirão perdeu parte de seu apelo.

A recuperação começou lentamente na era dos pontos corridos, inaugurada em 2003. O fortalecimento dos clubes, os programas de sócio-torcedor e a modernização das arenas para a Copa do Mundo de 2014 criaram as bases para um novo ciclo de crescimento.

Em 2019, a média já havia ultrapassado 21 mil pessoas, e, em 2023, quebrou todos os recordes. Em 2024, o público se manteve próximo desse patamar.

Média de público do Brasileirão historicamente (Série A, 1967–2024)

1967: 20.545

1968: 17.749

1969: 22.067

1970: 20.259

1971: 20.360

1972: 17.590

1973: 15.460

1974: 11.601

1975: 15.985

1976: 17.010

1977: 16.472

1978: 10.539

1979: 9.136

1980: 20.792

1981: 17.545

1982: 19.808

1983: 22.953

1984: 18.523

1985: 11.625

1986: 13.423

1987: 20.877

1988: 13.811

1989: 10.857

1990: 11.600

1991: 13.760

1992: 16.814

1993: 10.914

1994: 10.222

1995: 10.332

1996: 10.913

1997: 10.497

1998: 13.488

1999: 17.018

2000: 11.546

2001: 11.401

2002: 12.866

2003: 10.468

2004: 7.556

2005: 13.600

2006: 12.300

2007: 17.461

2008: 16.992

2009: 17.807

2010: 14.800

2011: 14.976

2012: 13.148

2013: 14.969

2014: 16.537

2015: 17.051

2016: 15.219

2017: 15.961

2018: 18.821

2019: 21.320

2020: 0

2021: 14.632

2022: 20.681

2023: 26.502

2024: 25.781

Os números são baseados em critérios de PLACAR, CBF e RSSSF, considerando apenas partidas com público, somente na Série A de cada temporada, e considerando número de pagantes.