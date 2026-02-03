A segunda rodada do Brasileirão des 2026 começa nesta quarta-feira, 4. A edição, que mantém o formato inaugurado em 2006 e conta com 20 times, marca o retorno do Remo à elite nacional.

O time paraense, que há 32 anos não disputava o Brasileirão da primeira divisão, tem como fator curioso o seu batismo com o nome de outro esporte. O clube, porém, não é o único com referências a outras modalidades.

Entre os cariocas de 2026, apenas um não tem “Regatas”, nome dado às competições de corridas de barcos e historicamente associado ao remo, mas também aplicável a vela. Além disso, divergências entre as grafias de “futebol” e do substantivo “Atlético” também chamam a atenção.

Outra questão, mais ligada à modernidade, é o caso do Red Bull Bragantino. O time paulista é, atualmente, um clube-empresa, que une o nome da marca de bebidas energéticas Red Bull ao batismo tradicional da “mãe” da instituição, o Clube Atlético Bragantino.

Assim, para enriquecer o debate, PLACAR resgatou a história e curiosidades da origem do nome dos 20 times do Brasileirão de 2026. Confira:

Athletico Paranaense (Club Athletico Paranaense)

O Athletico nasceu em 26 de março de 1924, em Curitiba, como fusão do International Foot-Ball Club e América Futebol Clube. O time nasceu justamente com o nome atual: Club Athletico Paranaense. Assim como outros atléticos, a palavra deriva do grego athletikos e se refere a algo relativo a atletas, esportes ou atletismo

Com mudanças ortográficas, a imprensa passou a retirar o H, o que impactou posteriormente no nome oficial do clube, que até 2018 foi Clube Atlético Paranaense. Naquele ano, o Athletico fez um reposicionamento de identidade e assumiu novamente a grafia histórica como marca oficial.

Atlético Mineiro (Clube Atlético Mineiro)

O Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, em Belo Horizonte, inicialmente registrado como Athlético Mineiro Football Club. A grafia da época aparece no Th e também no “Football Club”, tendo em vista que o futebol ainda carregava forte influência inglesa.