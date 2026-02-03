A segunda rodada do Brasileirão des 2026 começa nesta quarta-feira, 4. A edição, que mantém o formato inaugurado em 2006 e conta com 20 times, marca o retorno do Remo à elite nacional.
O time paraense, que há 32 anos não disputava o Brasileirão da primeira divisão, tem como fator curioso o seu batismo com o nome de outro esporte. O clube, porém, não é o único com referências a outras modalidades.
Entre os cariocas de 2026, apenas um não tem “Regatas”, nome dado às competições de corridas de barcos e historicamente associado ao remo, mas também aplicável a vela. Além disso, divergências entre as grafias de “futebol” e do substantivo “Atlético” também chamam a atenção.
Outra questão, mais ligada à modernidade, é o caso do Red Bull Bragantino. O time paulista é, atualmente, um clube-empresa, que une o nome da marca de bebidas energéticas Red Bull ao batismo tradicional da “mãe” da instituição, o Clube Atlético Bragantino.
Assim, para enriquecer o debate, PLACAR resgatou a história e curiosidades da origem do nome dos 20 times do Brasileirão de 2026. Confira:
Athletico Paranaense (Club Athletico Paranaense)
O Athletico nasceu em 26 de março de 1924, em Curitiba, como fusão do International Foot-Ball Club e América Futebol Clube. O time nasceu justamente com o nome atual: Club Athletico Paranaense. Assim como outros atléticos, a palavra deriva do grego athletikos e se refere a algo relativo a atletas, esportes ou atletismo
Com mudanças ortográficas, a imprensa passou a retirar o H, o que impactou posteriormente no nome oficial do clube, que até 2018 foi Clube Atlético Paranaense. Naquele ano, o Athletico fez um reposicionamento de identidade e assumiu novamente a grafia histórica como marca oficial.
Atlético Mineiro (Clube Atlético Mineiro)
Galo é o mascote do Atlético – Pedro Souza / Atlético-MG
O Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, em Belo Horizonte, inicialmente registrado como Athlético Mineiro Football Club. A grafia da época aparece no Th e também no “Football Club”, tendo em vista que o futebol ainda carregava forte influência inglesa.
Entre 1912 e 1913, passou a se chamar Clube Atlético Mineiro, forma que se tornou definitiva e permanece institucional até hoje. Ainda assim, décadas depois, ainda era comum o uso do “Athletico, tendo em vista período de constantes acordos ortográficos.
O Galo, apelido do clube muitas vezes preferido em comparação ao nome, tem história mais curiosa.Em 1945, o chargista Mangabeira, a pedido do jornal A Folha de Minas, desenhou o mascote como “símbolo de raça”. A alcunha foi abraçada por torcedores e jogadores.
Bahia (Esporte Clube Bahia)
O Bahia nasceu em 1º de janeiro de 1931, em Salvador, como Esporte Clube Bahia, já com o nome atual desde a fundação. A escolha por “Bahia” apontava apenas para o estado inteiro, como projeto de representatividade regional.
Botafogo (Botafogo de Futebol e Regatas)
Bandeira de ídolos do Botafogo no Nilton Santos – movnacag/Instagram
O Botafogo de Futebol e Regatas, com esse nome e estrutura, foi oficialmente estabelecido em 8 de dezembro de 1942, no Rio de Janeiro, resultado da fusão entre o Club de Regatas Botafogo (fundado em 1894, ligado ao remo) e o Botafogo Football Club (fundado em 1904, ligado ao futebol).
O clube considera conquistas e feitos antes de 1942. Exemplo disso é o curioso caso do hino, composto em 1946, por Lamartine Babo, que tem como verso mais famoso o “Botafogo, Botafogo, Campeão desde 1910”. Essa parte, todavia, não considerava o polêmico Campeonato Carioca de 1907, dividido oficialmente entre o Glorioso e o Fluminense apenas em 1996.
Chapecoense (Associação Chapecoense de Futebol)
A Chapecoense foi fundada em 10 de maio de 1973 em Chapecó, já como Associação Chapecoense de Futebol nome preservado desde a origem. A fundação nasce de um processo de reorganização do futebol da cidade e a palavra “Chapecoense”, que coincide com o gentílico da cidade.
Corinthians (Sport Club Corinthians Paulista)
Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians – Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O Corinthians nasceu em 1º de setembro de 1910, em São Paulo, e foi fundado já com o nome atual: Sport Club Corinthians Paulista. A escolha de “Corinthians” veio como homenagem ao Corinthian FC, equipe inglesa que excursionava pelo Brasil. O clube britânico, em 1939, se fundiu com o Casuals e atualmente se chama Corinthians-Casuals.
Coritiba (Coritiba Foot Ball Club)
O Coritiba foi fundado em 12 de outubro de 1909, em Curitiba, inicialmente como Coritibano Foot Ball Club. O nome mudou já em 1910 para Coritiba Foot Ball Club.
À época, a cidade tinha duas grafias: Coritiba, como grafia europeia, e Curityba, inspirada no tupi-guarani. Fundado por jovens descendentes de imigrantes alemães, a escolha pelo Coritiba se manteve mesmo com as mudanças ortográficas.
O apelido Coxa, originado de Coxa Branca, nasceu em um Athletico x Coritiba em 1941, quando um torcedor do Furacão passou a ofender o zagueiro Hans Breyer de “Coxa-Branca”. O xingamento caiu nos braços da torcida, que adotou a alcunha.
Cruzeiro (Cruzeiro Esporte Clube)
Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro – Divulgação / Instagram
O Cruzeiro foi fundado em 2 de janeiro de 1921, em Belo Horizonte, como Società Sportiva Palestra Italia, nome ligado à comunidade italiana. Em 1942, no contexto político da Segunda Guerra Mundial e da pressão nacionalizante sobre instituições associadas às nações do Eixo, o clube adotou o nome Cruzeiro Esporte Clube, em referência ao Cruzeiro do Sul, símbolo nacional, incentivado à época no imaginário cívico brasileiro.
Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo)
O Flamengo nasceu em 17 de novembro de 1895, no Rio de Janeiro, como Clube de Regatas do Flamengo, nome que permanece desde a fundação. O “de Regatas” mostra a origem do clube no remo, esporte popular no ambiente esportivo carioca do fim do século XIX.
A palavra “Flamengo” origina do bairro em que o clube foi fundado, na zona sul do Rio de Janeiro.
Fluminense (Fluminense Football Club)
O Fluminense foi fundado em 21 de julho de 1902, no Rio de Janeiro, já como Fluminense Football Club, mantendo o nome desde a origem. Diferente de Flamengo, Botafogo e Vasco, o clube não nasce do remo e por isso não carrega “Regatas” no registro civil.
O nome Fluminense significa “aquele que vem do rio”, derivado do latim flumen (rio), sendo o gentílico oficial para quem nasce no Estado do Rio de Janeiro.
Grêmio (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
O Grêmio nasceu em 15 de setembro de 1903, em Porto Alegre, já como Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, denominação mantida até hoje. O termo “Grêmio” aponta para a origem associativa do clube como entidade social organizada, enquanto “Foot-Ball” preserva a grafia histórica, de influência inglesa.
Internacional (Sport Club Internacional)
O Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909, em Porto Alegre, desde o início como Sport Club Internacional, nome preservado como forma oficial. A escolha do termo “Internacional” carregava a ideia de um clube aberto, em contraste com agremiações locais que, naquele período, podiam ter recortes sociais mais restritivos.
Mirassol (Mirassol Futebol Clube)
O Mirassol nasceu em 9 de novembro de 1925, no interior paulista, com o mesmo nome de hoje. Entre 1964 e 1981, o clube passou a se chamar Mirassol Atlético Clube, período ligado a reorganizações e fusões locais, antes de retomar a identidade original e as cores tradicionais.
Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras)
Flaco López, atacante do Palmeiras – Cesar Greco/Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras foi fundado em 26 de agosto de 1914, em São Paulo, como Palestra Italia, nome diretamente ligado à comunidade italiana. Em 1942, no mesmo contexto que atingiu o Cruzeiro, o clube alterou oficialmente sua denominação inicialmente para Palestra de São Paulo.
O Governo do Brasil, porém, ainda enxergava referências italianas no nome. Assim, em setembro daquele ano, o clube passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. Os motivos seriam: a quantidade de muitas palmeiras (árvore) no clube e homenagear à já extinta Associação Athletica das Palmeiras.
Red Bull Bragantino
O Bragantino nasceu em 8 de janeiro de 1928, em Bragança Paulista, como Clube Atlético Bragantino, nome tradicional do clube do interior paulista. Em 2019, após a entrada da Red Bull como dona do clube-empresa, o time passou a atuar sob a marca Red Bull Bragantino, adotando uma identidade diretamente conectada a uma rede global de futebol.
Remo (Clube do Remo)
Página do Remo no guia PLACAR do Brasileirão de 1994, sua última participação na elite
O Remo foi fundado em 5 de fevereiro de 1905, em Belém, inicialmente como Grupo do Remo, em referência direta à modalidade náutica, muito popular na cidade, que deu origem à instituição. Em 1914, o clube foi rebatizado por Clube do Remo, nome mantido desde então.
Santos (Santos Futebol Clube)
O Santos foi fundado em 14 de abril de 1912, na Baixada Santista, como Santos Foot-Ball Club, grafia típica da época. Em 1913, passou a adotar a forma Santos Football Club, ainda em inglês. Apenas em 1976, o clube oficializou a forma atual, Santos Futebol Clube, aportuguesando definitivamente a denominação.
São Paulo (São Paulo Futebol Clube)
O São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1930, na capital paulista, como São Paulo Futebol Clube, da união da Associação Athletica das Palmeiras com dissidentes do Club Athletico Paulistano, primeiro time brasileiro a jogar na Europa e 11 vezes campeão estadual.
Em 1935, após crise financeira grave, o clube foi reorganizado, mantendo o mesmo nome. Ou seja, jamais existiu um “São Paulo da Floresta”. O apelido é de uso tardio, com origem em meados dos anos 1970 e difundido nos anos 1990.
Vasco (Club de Regatas Vasco da Gama)
Romário com a camisa do Vasco, no início de carreira- Rodolpho Machado/PLACAR
O Vasco foi fundado em 21 de agosto de 1898, no Rio de Janeiro, como Club de Regatas Vasco da Gama, nome preservado desde a origem. A denominação faz referência ao esporte praticado como foco inicial e ao histórico português de seus imigrantes, homenageando o navegador Vasco da Gama, responsável a primeira expedição marítima europeia a contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar à Índia pelos oceanos.
Vitória (Esporte Clube Vitória)
O Vitória foi fundado em 13 de maio de 1899, em Salvador, como Club de Cricket Victoria. O nome faz referência ao bairro “Victoria”, que abrigava muitas pessoas de origem britânica e, por isso, tinha como popular o esporte “cricket”.
Em 1902, adotou o nome Sport Club Victoria, ampliando o perfil multiesportivo. Somente em 1946 passou a se chamar Esporte Clube Vitória, na forma em português.