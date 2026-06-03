A Argélia surpreendeu a Holanda na tarde desta quarta-feira (3), vencendo por 1 a 0 em pleno estádio De Kuip, em Roterdã. No último grande teste antes da Copa do Mundo, a seleção europeia dominou as ações e criou inúmeras chances, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Luca Zidane. O castigo veio nos minutos finais, quando Hadj Moussa garantiu o triunfo africano com um belo golaço em jogada de contra-ataque.

Pressão laranja esbarra em Zidane

O roteiro do primeiro tempo foi de domínio absoluto dos donos da casa. Logo aos 8 minutos, Malen assustou ao acertar a trave. Pouco depois, Reijnders chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. A partir daí, começou o show particular de Luca Zidane. O goleiro argelino, filho do lendário craque francês, fez defesas cruciais em finalizações de Gravenberch, Gakpo e novamente de Reijnders, frustrando a torcida local que lotava as arquibancadas sob a chuva. A Argélia, por sua vez, limitava-se a defender e tentar escapar em velocidade com Mahrez, mas sem levar perigo real à meta de Verbruggen.

Eficiência africana e o golpe de misericórdia

Na etapa final, o técnico holandês promoveu uma série de substituições, rodando o elenco para dar ritmo aos jogadores, incluindo o retorno de Memphis Depay após lesão. A tônica do jogo, no entanto, se manteve: a Holanda rondava a área, mas pecava na finalização. Malen e Kluivert desperdiçaram boas oportunidades mandando a bola para fora. Quando a partida parecia caminhar para um empate sem gols, a Argélia foi letal. Aos 41 minutos, Hadj Moussa, que curiosamente atua no futebol holandês pelo Feyenoord, recebeu na ponta direita, cortou para o meio e acertou um lindo chute colocado, sem chances para o goleiro Roefs.

Foco no Mundial

O resultado serve como um alerta para a equipe holandesa, que precisará calibrar a pontaria antes de sua estreia no Mundial contra o Japão. Já a Argélia ganha uma injeção de moral gigantesca para o seu debute no torneio, onde enfrentará a poderosa Argentina. A Copa do Mundo tem início marcado para o próximo dia 11.