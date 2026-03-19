O Villarreal recebe a Real Sociedad nesta sexta-feira, 20, às 17h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e coloca frente a frente duas equipes com fortes ambições em competições europeias.

A consolidação do Submarino Amarelo no G-4

Fazendo uma campanha sólida na atual temporada, os donos da casa ocupam a 4ª colocação na tabela, com 55 pontos conquistados. O retrospecto geral credencia a equipe a sonhar com a vaga na próxima Liga dos Campeões: são 17 vitórias, quatro empates e sete derrotas no torneio nacional. Em boa fase recente, o time soma três triunfos, um empate e apenas um revés nos últimos cinco jogos da liga. O objetivo agora é manter a consistência diante de sua torcida para não permitir a aproximação dos rivais diretos na classificação.

A busca basca pela Europa

Do outro lado, a equipe visitante chega a este confronto ocupando o 7º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e dez derrotas. Assim como o adversário, a equipe basca vive um bom momento, acumulando duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Um triunfo fora de casa é fundamental para manter viva a esperança de alcançar posições ainda melhores no torneio.

Onde assistir a Villarreal x Real Sociedad

Com as duas equipes precisando do resultado positivo para firmar seus objetivos, a expectativa é de um jogo aberto e intensamente disputado. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta partida pela ESPN ou pela Xsports.