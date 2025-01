Seleção sub-20 se recupera de vexame e vence Bolívia

A seleção brasileira venceu a Bolívia por 2 a 1, neste domingo, 26, pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. Gabriel Moscardo e Breno Bidon fizeram os gols do Brasil, enquanto Mark Rodríguez diminuiu para os bolivianos.

Com isso, a equipe dirigida por Ramon Menezes se recuperou da vexatória derrota por 6 a 0 para a Argentina na estreia. O Brasil enfrenta o Equador na próxima quinta-feira, 30, e fecha a fase de grupos no sábado, 1 contra a Colômbia.

O primeiro gol saiu de combinação entre dois ex-jogadores do Corinthians: Pedrinho, do Zenit, cruzou para Moscardo, do PSG, marcar. Pouco depois, outro “filho do terrão”, Bidon, que segue no Corinthians, arriscou de fora da área e venceu o goleiro. Já no início da segunda etapa, Mark Rodríguez diminuiu para os bolivianos ao desviar cruzamento rasteiro.

Três seleções de cada chave avançam para um hexagonal final que será disputado em turno único e pontos corridos. As quatro melhores equipes disputarão o Mundial Sub-20, que começa em setembro, no Chile.