Em um duelo truncado e de pouca inspiração ofensiva, a eficiência falou mais alto no Villa Park. Na tarde desta segunda-feira (31), o Arsenal venceu o Aston Villa por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Premier League 2026/27. O gol solitário de Bukayo Saka garantiu os 100% de aproveitamento dos atuais campeões, enquanto os Villans amargam um início de temporada desastroso, acumulando sua terceira derrota consecutiva no ano.

Equilíbrio e susto no travessão

O primeiro tempo em Birmingham foi marcado por muito estudo e poucas chances claras. O Aston Villa, precisando dar uma resposta à sua torcida após a goleada sofrida na estreia, tentou impor seu ritmo, mas esbarrou na sólida defesa londrina. A melhor oportunidade dos donos da casa veio aos 11 minutos, quando Buendía aproveitou uma sobra na entrada da área e carimbou o travessão do goleiro Raya. Do outro lado, o Arsenal rodava a bola com paciência, mas pecava no último passe, chegando a ter um gol de Havertz anulado por impedimento.

Intervenção do VAR e o golpe fatal de Saka

A etapa final começou com o mesmo roteiro morno, até que a dinâmica mudou aos 9 minutos. Saka foi derrubado por Maatsen e o árbitro assinalou pênalti para os Gunners. No entanto, após revisão do VAR, a infração foi remarcada para fora da área. O susto não aliviou a pressão visitante: na cobrança, Odegaard quase abriu o placar. A insistência deu resultado logo em seguida, aos 14 minutos. Em bela jogada coletiva, Eze acionou Calafiori no fundo, que cruzou de carrinho para Saka, também de carrinho, empurrar para as redes e decretar a vantagem.

Apatia mandante e estreia brasileira

Atrás no placar, esperava-se uma pressão do Aston Villa, mas a equipe de Unai Emery mostrou enorme dificuldade de criação. O goleiro Raya terminou a partida sem fazer uma única defesa. O Arsenal, confortável, passou a administrar o resultado e ainda viu Havertz perder uma chance clara, parando em grande defesa de Suzuki. Os minutos finais serviram para Mikel Arteta promover a estreia do volante brasileiro Bruno Guimarães, recém-contratado, garantindo a cadência necessária para confirmar a vitória fora de casa.

Com o resultado, o Arsenal segue invicto e agora se prepara para o clássico londrino contra o Chelsea na próxima rodada. Já o Aston Villa, ainda zerado e pressionado, buscará a reabilitação visitando o Hull City.