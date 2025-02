Racing repete vitória contra o Botafogo e é campeão da Recopa Sul-Americana

O Racing voltou a vencer o Botafogo, nesta quinta-feira, 27, e confirmou o título da Recopa Sul-Americana. O grito de campeão veio dentro do Nilton Santos, após La Acade fazer 2 a 0 com gols de Zaracho e Zuculini. A equipe argentina já havia vencido o Glorioso dentro de casa, em Avellanedra, também por 2 a 0, para a conquista inédita.

Quem imaginou que jogando em casa e precisando da vitória o Botafogo conseguiria se impor e pressionar o Racing se enganou e muito. A equipe argentina foi a grande protagonista do primeiro tempo e o Glorioso foi para o intervalo na vantagem com o empate sem gols.

Salas e Martínez colecionaram mais de uma oportunidade cada um, Colombo e Vietto também apareceram em lances de gol, mas desperdiçaram. O único grande ataque do Botafogo aconteceu aos 39 minutos, quando Alex Telles cobrou falta e Barboza ganhou pelo alto. O goleiro Arias defendeu e ainda contou com ajuda do travessão para impedir o gol.

No segundo tempo, a superioridade demorou quatro minutos para resultar em bola na rede. O lateral Martirena tentou bater para o gol, mas acertou Barboza. A sobra ficou com Zaracho, que chutou alto no ângulo oposto e venceu o goleiro John.

O segundo de La Acade demorou mais 20 minutos para sair. Sobrando em campo, foi a vez de Martirena encontrar Zuculini infiltrando na área. O experiente jogador argentino matou no peito e chutou para o segundo e último gol da final: 2 a 0 para o Racing.