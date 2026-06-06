A seleção de Portugal venceu o Chile neste sábado (06), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Em partida válida como amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, a equipe lusa superou um primeiro tempo tenso, marcado por brigas e expulsões, para construir o resultado na etapa final. Com gols de Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes, os donos da casa mostraram a força de seu elenco para ditar o ritmo do jogo e assegurar o triunfo diante de sua torcida.
Pressão inicial e clima quente
O jogo começou com os portugueses ditando o ritmo ofensivo. Logo aos 8 minutos, Rafael Leão quase abriu o placar ao acertar um forte chute na trave direita do goleiro Vigouroux. A equipe continuou pressionando e chegou a balançar as redes com Cristiano Ronaldo aos 35 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. O clima, no entanto, esquentou de vez nos acréscimos. Após uma dividida forte de João Cancelo, uma confusão generalizada tomou conta do gramado, resultando nas expulsões diretas de Rafael Leão, por agressão, e do chileno Román, deixando ambas as equipes com dez jogadores em campo.
O brilho do banco de reservas define o duelo
Na volta do intervalo, a comissão técnica de Portugal promoveu uma rotação em massa na equipe, sacando nomes de peso como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. As mudanças surtiram efeito imediato e mudaram a história do jogo. Aos 13 minutos, Rúben Neves, que havia acabado de entrar, encontrou Gonçalo Guedes com um passe magistral na área. O atacante dominou livre e tocou na saída do goleiro para inaugurar o marcador.
Com a vantagem, a seleção lusa passou a administrar a posse de bola com inteligência e paciência. Aos 30 minutos, a vitória foi encaminhada com uma bela jogada coletiva. Gonçalo Guedes acionou Francisco Conceição, que ajeitou na medida para Bruno Fernandes bater colocado no cantinho direito, ampliando a vantagem para 2 a 0 e coroando a superioridade europeia.
Susto no fim e foco no Mundial
Já nos acréscimos, o Chile conseguiu descontar com Lucas Cepeda, que acertou um belo chute rasteiro de canhota aos 47 minutos, dando números finais ao confronto. Apesar do gol tardio, não havia mais tempo para uma reação sul-americana. Com o resultado, Portugal ganha moral e segue ajustando suas peças para a fase de grupos da Copa do Mundo, onde enfrentará Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Já o Chile, que não se classificou para o torneio, foca na renovação de seu elenco para o próximo ciclo de competições.